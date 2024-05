MultiVersus: un nuovo trailer svela il gameplay del Joker

Joker ha la voce di Mark Hamill

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer diMultiVersus. Il video svela il primo gameplay di Joker, che si unisce come nuovo personaggio giocabile al picchiaduro in stile platform free-to-play in uscita il 28 maggio. Doppiato dall'attore Mark Hamill (presente anche nella serieBatman: Arkham e in Batman: la Seria Animata), l'iconico supercriminale DC è un personaggio della categoria Mago con un set di mosse diaboliche degne di clown principe del crimine, tra cui un palo salterello trasformato in un'arma, guanti da boxe caricati a molla, un lanciarazzi e molto altro. Il trailer mostra anche le varianti del personaggio Joker "Il Batman che ride" e "Il fascino del principe oscuro".

Trovi il trailer ufficialeMultiVersus - Joker “Mandate i Clown!” qui: https://youtu.be/9bbtT4QtlbY

Sviluppato da Player First Games,MultiVersus sarà disponibile come download gratuito per le console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store) con supporto per il cross-play e cross-progression. Il picchiaduro in stile platform free-to-play presenta un roster ancora più ampio di personaggi popolari basati sulle serie di Warner Bros.

Discovery, tra cuiBatman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam e Joker (DC);Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz e Marvin il marziano (Looney Tunes);Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom & Jerry);Finn l'umano e Jake il cane (Adventure Time); Steven Universe eGarnet (Steven Universe); il gigante di ferro (Il gigante di ferro);LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty);Gizmo e Ciuffo Bianco (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta comeRendog.