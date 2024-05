‘Disegna i tuoi sogni’ con la tecnologia: una Masterclass firmata Xiaomi insieme a La Bigotta

Negli esclusivi spazi di Xiaomi Cafè, la disegnatrice e tatuatrice Anna Neudecker,

ha tenuto una speciale Masterclass creativa utilizzando il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

La nuova location Xiaomi Café - l’hub smart life situato nel cuore di uno dei design district di Milano - ha ospitato una Masterclass tenuta dalla tatuatrice ed illustratrice Anna Neudecker, in arte La Bigotta, dedicata alla creatività.Ma chi è La Bigotta? Anna si è approcciata al mondo del tatuaggio grazie al marito, che, per il suo trentesimo compleanno, le regalò una macchinetta da tatuaggio; da quel momento si è buttata a capofitto in questo nuova realtà con tanta curiosità, creando uno stile riconoscibile e personale. Nasce così La Bigotta, con i suoi personaggi surreali dalle teste a forma di nuvola, fiori e pianeti, e il mare spesso in tempesta, che pero` ritorna sempre calmo, con la sua barchetta di carta. In occasione dell’evento, l’artista ha realizzato “Disegna i tuoi sogni”, un artwork che incarna perfettamente la collaborazione tra Xiaomi e La Bigotta e le sinergie che possono scaturire dall’incontro tra l’arte e la creatività con la tecnologia. Quest’ultima, infatti, non solo consente la nascita di nuove forme di espressione artistica, ma è anche un potente strumento che permette a tutti coloro che ne sono appassionati di coltivare le proprie capacità stimolando costantemente la fantasia.

Grazie a questa collaborazione tra Xiaomi e La Bigotta, è stato possibile perciò far convergere il mondo della tecnologica con quello dell'arte, dando vita a lavori artistici unici e di alta qualità.

Durante la Masterclass, La Bigotta ha condiviso consigli e tecniche per realizzare opere d'arte digitali uniche e originali, accompagnando il pubblico a esprimere la propria creatività in modo semplice e intuitivo utilizzando Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, device perfetto per creare artwork creativi, disegnare o scrivere.

Dotato di un display 3K, infatti, offre una qualità eccellente: la sua nitidezza è data alla risoluzione di 3048 x 2032 e dai 294 pixel per pollice, mentre la sua robusta batteria da 10.000mAh (tip) è completata da HyperCharge da 120W ultraveloce. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è accompagnato da Xiaomi Focus Pen che, con i suoi 8192 livelli di sensore di pressione e un sampling rate di 240Hz, permette di creare lavori artistici senza precedenti. Inoltre, è dotata di un pulsante spotlight multifunzionale che amplifica la funzionalità dei tratti oltre alla scrittura, rendendola indispensabile per catturare rapidamente immagini e prendere appunti, il tutto senza interrompere il processo creativo.

" Il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro con la sua Focus Pen mi ha dato la possibilità di disegnare come se fossi su un foglio di carta e subito sono tornata la bimba con la testa tra le nuvole che si immerge nel suo mondo surrealista” - racconta Anna Neudecker, La Bigotta.

Il progetto di questa Masterclass Xiaomi è stato sviluppato in collaborazione con lo studio creativo Collater.al, con l'obiettivo di evidenziare quanto l'integrazione tra tecnologia e creatività stia rivoluzionando il modo in cui le idee vengono concepite e realizzate. La tecnologia, infatti, sta offrendo sempre più strumenti avanzati agli artisti ma anche la possibilità di esplorare nuove forme espressive e stimolare la creatività.