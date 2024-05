Caratteristica sulla psicosi di Senua - Hellblade II

Oggi Ninja Theory ha pubblicato Senua’s Psychosis, un video che illustra l'approccio dello studio alla rappresentazione della salute mentale in Hellblade II, comprese le esperienze di Senua con la psicosi.

La featurette, che affonda le sue radici nelle neuroscienze e in esperienze realmente vissute, mette in evidenza come lo studio abbia unito le competenze di consulenti in materia di salute mentale, players reali, una collaborazione ultradecennale con il professor Paul Fletcher e Cambridge Neuroscience e ricerche approfondite per poter contribuire alla progettazione e alla storia del gioco. Questa featurette sarà inclusa nel gioco e sarà disponibile nel menu principale del gioco.

Senua's Saga: Hellblade II amplierà il primo gioco e permetterà ai giocatori di esplorare un nuovo lato della psicosi di Senua. I giocatori assisteranno in prima persona al viaggio della protagonista che incontrerà diversi personaggi e all'impatto che la sua psicosi avrà in contesti più sociali.

Senua's Saga: Hellblade II verrà lanciato su Xbox, PC e tramite Game Pass il 21 maggio.