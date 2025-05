Senua's Saga: Hellblade II su PlayStation 5

Home / Social News / Senua's Saga: Hellblade II su PlayStation 5

Ninja Theory ha annunciato che Senua’s Saga: Hellblade II sarà disponibile a partire da questa estate su PlayStation 5.Il gioco sarà ottimizzato sia per PS5 che per PS5 Pro e verrà lanciato insieme a un aggiornamento gratuito, che introdurrà nuove funzionalità per tutti i giocatori su tutte le piattaforme: Xbox Series X|S, PC Xbox e Steam.Ninja Theory e Senua condividono un legame speciale con PlayStation, dato che il primo capitolo, Hellblade: Senua’s Sacrifice, debuttò proprio su PlayStation 4 nel 2017.Il team è entusiasta di riportare Senua dove tutto è iniziato e di offrire ai giocatori PlayStation l’opportunità di immergersi nel nuovo capitolo di questa intensa e brutale saga di sopravvivenza.