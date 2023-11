MOBVOI BLACK FRIDAY

In occasione del Black Friday, Mobvoi è lieta di annunciare una promo che riguarda alcuni dei suoi prodotti di punta.







Dal 17 al 27 novembre sarà possibile acquistare i prodotti Mobvoi evidenziati qui di seguito con scontistiche davvero imperdibili.



TicWatch Pro 5 – 30% di sconto

Smartwatch senza eguali. Dotato della piattaforma per dispositivi indossabili Snapdragon W5+ Gen1, TicWatch Pro 5 è progettato per offrire una potenza impareggiabile allo smartwatch. La potenza di elaborazione di livello superiore consente una connettività senza interruzioni, tempi di risposta estremamente rapidi e un'efficienza energetica estrema. Ridefinisce il concetto di lunga durata della batteria. TicWatch Pro 5 offre una sorprendente durata della batteria di 80 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Con la modalità Smart o Essential, TicWatch Pro 5 si adatta dinamicamente al tuo stile di vita, estendendo le tue avventure senza interruzioni. Testato per soddisfare gli standard US-MIL-STD 810H e in grado di resistere a una varietà di sollecitazioni ambientali, tra cui pioggia, sabbia, ghiaccio, urti e vibrazioni, TicWatch Pro 5 resiste a tutto, indipendentemente dalle sfide che si presentano. TicWatch Pro 5 è in grado di collegarsi a tutti e cinque i sistemi satellitari globali - GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou - per garantirti di disporre dei dati di posizione più accurati indipendentemente dalla tua posizione. Dalle fitte foreste ai grattacieli del centro, naviga con sicurezza e individua con facilità il tuo percorso.

5 parametri, 90 secondi, 1 semplice soluzione. Con un solo tocco, gli algoritmi all'avanguardia di TicWatch Pro 5 forniscono 5 parametri vitali per la salute in soli 90 secondi: frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, frequenza respiratoria, livello di stress e salute cardiaca (Questa funzione non è destinata a diagnosticare o trattare alcuna condizione medica o per qualsiasi altro scopo medico.). Ottieni un'istantanea del tuo benessere generale, sempre e ovunque.

Disponibile in due colorazioni: Obsidian e Sandtone. Compatibile solo con dispositivi Android.

Robustezza per le avventure più estreme, durata della batteria elevata, precisione nel rilevare la tua posizione, tiene d’occhio la tua salute. TicWatch Pro 5 è il regalo ideale per Natale.

TicWatch Pro E3 – 40% di sconto

Non importa quanto sia impegnata la tua vita, è importante dedicare del tempo a mantenere uno stile di vita attivo. Alimentato con la piattaforma Qualcomm® Snapdragon Wear 4100 Platform and Mobvoi dual processor system, TicWatch E3 combina prestazioni fluide e sensori di salute avanzati in un design classico ed elegante. Gestisci la tua vita, la tua salute e il tuo benessere con più di 20 modalità di allenamento professionali, GPS integrato e utili app e servizi su Wear OS by Google.

Sensori per la salute avanzati come si vede in TicWatch Pro 3, l'ultimo modello di punta. Potente Qualcomm® Snapdragon Wear™4100+ Dual System. Display curvo HD 2.5D, leggero e comodo da indossare tutti i giorni. Innumerevoli possibilità di WearOS by Google™, inclusi Google Pay, Maps e molto altro ancora. TicWatch E3 fonde la semplicità monocromatica con una lavorazione sofisticata per ottenere un carattere elegante, contemporaneo e alla moda. TicWatch E3 è dotato di un display in vetro curvo 2.5D che assicura che lo schermo sia liscio sui bordi e spinge i limiti delle dimensioni dello schermo per creare un impareggiabile esperienza utente. Il telaio in policarbonato premium consente un design resistente e ultraleggero con soli 32g.

Cambia il tuo look tutte le volte che vuoi con nuovi quadranti che si abbinino al tuo abbigliamento o alla situazione per mantenere il proprio stile anche di notte. Scorri per scegliere il quadrante dell'orologio per il giorno sull'orologio o nell'app Mobvoi. Imposta la tua propria foto come sfondo con la personalizzazione.

Il cinturino dell'orologio in gomma siliconica ultra flessibile combina resistenza, comfort e stile. Non solo è traspirante per la pelle, ma è anche disponibile in tre colori diversi per abbinarsi a diversi outfit. Grazie alla sua natura robusta e all'impermeabilità è facile da pulire e da mantenere, e poiché il silicone è ottimo a tutte le temperature, è ideale per lo sport durante tutta l'estate.

Il sensore di frequenza cardiaca avanzato monitora accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale quando sei attivo e a riposo. Le variazioni della frequenza cardiaca possono anche essere registrate su un grafico settimanale e inviare un avviso se rileva variazioni insolite della frequenza cardiaca.

Imposta il tuo obiettivo di allenamento, senti il ronzio e ricevi una notifica audio tramite l'altoparlante integrato quando raggiungi la tua zona di frequenza cardiaca target mentre corri all'aperto. Ricevi avvisi quando superi quella zona che ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi o sovraccaricare te stesso.

Con TicWatch E3 puoi scegliere di concedere il permesso e condividere i tuoi dati di salute e fitness con una persona cara per aiutarti a raggiungere insieme i tuoi obiettivi di salute. Segui o smetti di seguire in qualsiasi momento accedendo alle impostazioni di condivisione dei dati nell'app Mobvoi. Con TicCare puoi anche monitorare in remoto i dati della persona amata, come frequenza cardiaca, passi, dettagli del sonno, ecc.

TicWatch Pro 3 Ultra – 43% di sconto

Migliora la tua avventura all'aria aperta con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi. Progettato per soddisfare lo standard MIL-STD-810G per la robustezza, il TicWatch Pro 3 Ultra GPS ti prepara per le tue nuove entusiasmanti sfide, aiutandoti a trovare ovunque ti trovi nel mondo con il supporto di cinque servizi di localizzazione GNSS e barometro.

Il doppio display con retroilluminazione colorata ti permette di muoverti anche di notte. Fino a 45 giorni di durata della batteria, ti assicura di poter uscire dalle profondità della natura selvaggia. Tieni traccia dei tuoi parametri vitali con il ritmo cardiaco 24 ore su 24 in tempo reale e i livelli di affaticamento e di energia su richiesta in modo da poterti allenare in modo intelligente. TicWatch Pro 3 Ultra GPS è pronto per andare ovunque tu vada.

La tecnologia Dual Display 2.0 sovrappone uno schermo a basso consumo a un brillante display AMOLED, alimentando le tue avventure con una durata della batteria fino a 72 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essenziale*. Ora puoi partire per un viaggio senza preoccuparti di esaurire la durata della batteria.

L'ampio display da 1,4” è dotato del vetro Corning® Gorilla® resistente ai danni, che offre una maggiore affidabilità alla luce solare e un'eccezionale resistenza a graffi, urti e cadute dall'uso quotidiano.

Il cinturino del TicWatch Pro 3 Ultra GPS è realizzato in gomma fluorurata di alta qualità, che lo rende durevole e resistente, ma anche morbido sulla pelle. Questo esclusivo materiale ad alta densità offre un'eccellente resistenza al calore, all'ossidazione, all'olio e ai prodotti chimici, pur essendo abbastanza flessibile da adattarsi comodamente al polso.

Il TicWatch Pro 3 Ultra GPS ha accesso a tutti e cinque i sistemi satellitari globali (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou) per aiutarti a pianificare la tua avventura perfetta, tracciare percorsi e guidarti verso la tua destinazione ovunque nel mondo.

Il barometro integrato fornisce informazioni sull'altitudine costante misurando la pressione dell'aria ambiente per calcolare l'altitudine e le variazioni di altitudine (in modalità di allenamento all'aperto)*, consentendoti di tenere traccia dei guadagni e delle perdite cumulativi di elevazione durante la tua avventura.

Cattura ogni battito cardiaco. Con il rilevamento del battito cardiaco irregolare (IHB), il TicWatch Pro 3 Ultra GPS può dire quando il tuo cuore pompa troppo velocemente, troppo lentamente o aritmico e inviare una notifica ogni volta che viene identificato un modello irregolare come AFib. Ottieni la lettura al polso e visualizza informazioni dettagliate sulla salute del tuo cuore nell'app Mobvoi.

Tieni d'occhio anche la tua fatica mentale e i livelli di energia, attraverso la variabilità della frequenza cardiaca (HRV)*- una misura della variazione nel tempo tra ogni battito cardiaco. Controlla i tuoi punteggi di fatica e le tendenze del livello di energia in TicHealth e sii pienamente consapevole di quando sei in uno stato mentale di estrema stanchezza o mancanza di energia.

Mobvoi Home Treadmill Pro – 40% di sconto

Migliora la tua esperienza di allenamento con tapis roulant e smartwatch connessi

Associando questo tapis roulant a uno smartwatch*, è possibile scambiare la frequenza cardiaca monitorata, le calorie bruciate, l'andatura e i passi tra il dispositivo e l'attrezzatura. Puoi anche archiviare, monitorare e condividere i risultati dettagliati degli esercizi tramite il tuo smartwatch. (*Uno smartwatch che può accedere e scaricare l'app Mobvoi Treadmill tramite Google Play Store.)

I percorsi di allenamento virtuali forniscono risultati di allenamento reali. Un mondo di percorsi panoramici sono ora a portata di mano. Mobvoi Home Treadmill Pro offre un'esperienza di allenamento coinvolgente accedendo facilmente a più comunità di allenamento virtuali. Niente più corsa solitaria, abbraccia un mondo di sentieri mentre incontri i tuoi compagni di corsa a casa. Gli allenamenti divertenti ti richiamano al percorso così spesso che i risultati ti stupiranno.

Sposta e riponi facilmente. Allenarsi a casa non è mai stato così facile. Con una lunghezza complessiva di soli o 135 cm, Mobvoi Home Treadmill Pro massimizza lo spazio di allenamento nella tua casa. Grazie al suo design leggero e alle ruote integrate, può scivolare facilmente e senza intoppi sotto la scrivania, il divano o il letto.

Passa dalla camminata alla corsa. Indipendentemente dal maltempo o dagli spazi limitati, Mobvoi Home Treadmill Pro ti consente di goderti una passeggiata o correre ovunque dalla comodità di casa tua. Progettato con corrimano pieghevoli, Mobvoi Home Treadmill Pro può fungere da tapis roulant sotto la scrivania o tapis roulant da corsa per esercizi pesanti. Ruota il tapis roulant in piano e potrai correre a una velocità massima di 4 km/h. Alza i binari e potrai correre a una velocità massima di 12 km/h.

Mobvoi Home Treadmill Incline – 43% di sconto

Aumenta la pendenza, migliora le tue prestazioni. Il tapis roulant intelligente, compatto, in grado di dialogare con molti dei vostri dispositivi intelligenti e di inclinarsi sul posto, è tutto ciò che vi serve in un tapis roulant domestico.

Cambiare l'inclinazione del tapis roulant ti dà la sensazione di correre nella vita reale. Mobvoi Home Treadmill Incline consente di impostare e modificare le inclinazioni da quella piatta (0%) fino al 15%. È possibile regolare con precisione l'inclinazione un grado alla volta per coinvolgere diversi gruppi muscolari e dare così il via all'allenamento a casa. Il tapis roulant che si inserisce nel tuo ecosistema di salute digitale

Goditi la sincronizzazione in tempo reale dei dati in tempo reale tra lo smartwatch (che può accedere e scaricare l'app Mobvoi Treadmill dal Google Play Store) e il tapis roulant quando li abbini insieme.

Già ci si affida allo smartwatch connesso per monitorare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, l'andatura e i passi, ma quando si abbina il tapis roulant a un orologio, si ottengono anche i dati su distanza, velocità e durata. Tutti i tuoi record di allenamento vengono salvati nello smartwatch e pronti per essere caricati sul telefono. La sincronizzazione del tapis roulant va in entrambi i sensi! Durante l'allenamento, il tapis roulant sincronizza i parametri monitorati dallo smartwatch e li presenta sul display touch screen a colori integrato. Ciò significa che è possibile mantenere il passo senza dover alzare il braccio per controllare i parametri.

È possibile regolare la velocità e la pendenza del programma di esercizi con una semplice pressione dello schermo. Mobvoi Home Treadmill Incline dà una marcia in più con un'esperienza di allenamento coinvolgente. Permette di accedere facilmente a più comunità di allenamento e percorsi virtuali, per divertirsi a correre su terreni diversi con i propri amici. Basta con la corsa solitaria: abbraccia un mondo di sentieri mentre superi i tuoi compagni di corsa a casa. Gli allenamenti divertenti ti richiamano al percorso con una frequenza tale che i risultati ti stupiranno. Allenarsi a casa non è mai stato così facile. Con una lunghezza complessiva di soli 132 cm, Mobvoi Home Treadmill Incline massimizza lo spazio di allenamento in casa. Grazie al suo design leggero e alle ruote integrate, può essere piegato per riporlo facilmente.

Altre News per: mobvoiblackfriday