Castel Volturno, incendio in casa: muore ghanese

E' avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'incendio è scoppiato nell'appartamento all'ultimo piano di un piccolo palazzo di via Machiavelli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che sono riusciti ache erano nella casa. Mentre l'uomo è deceduto per le ustioni e l'intossicazione da fumo. Al momento non si conoscono le cause del rogo.

