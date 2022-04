CELLY E NILOX: IDEE REGALO SMART PER LA FESTA DELLA MAMMA

Le proposte di Celly per sorprendere la propria mamma con accessori colorati e ricchi di stile, perfetti per ogni momento della giornata

La Festa della Mamma è ormai alle porte ed è partita la corsa alla ricerca del regalo perfetto per celebrarla. Per aiutare gli italiani a stupire la propria mamma rendendo speciale questa giornata, Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – ha selezionato cinque prodotti che combinano al meglio innovazione, design e praticità, capaci di soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza.

Protezione ma con stile

Gli smartphone non sono più semplici strumenti tecnologici, ormai rappresentano a tutti gli effetti un’ulteriore modalità per esprimere la propria personalità e il proprio stato d’animo, grazie anche agli accessori.





La cover WATERCOLOR sorprende per il suo stile elegante e originale ed è perfetta per proteggere lo smartphone rendendolo unico. Compatibile con iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, questa cover dalle esclusive colorazioni acquerello – Light blue, Green e Pink – darà un tocco di stile al telefono della mamma, assicurando una perfetta protezione grazie al materiale in TPU flessibile, al rivestimento interno in micro-fibra antigraffio, ai bordi antiscivolo e alla protezione dei tasti laterali.

Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.





Per mamme regine del multitasking

Le mamme di oggi trovano nei loro smartphone un compagno indispensabile per districarsi durante le giornate ricche di impegni, divise tra lavoro, famiglia e tempo libero. Per quanto incarnino delle vere “pro” nel multitasking, ci sono dei momenti in cui le mani sembrano non bastare mai.

Proprio per questo, CLICKTRACKPRO è un alleato ideale per le mamme moderne ma anche per le appassionate creator di contenuti. La particolarità di questo innovativo accessorio è che riesce a rilevare i movimenti e seguire gli spostamenti, ruotando fino a 360°. Grazie a questa funzione intelligente, CLICKTRACKPRO garantisce una registrazione costante senza perdere alcun dettaglio dell’azione, oltre a mantenere un’ottima stabilità su ogni tipo di superficie e ad avere un’autonomia di otto ore. Realizzare video chiamate mentre si prepara la cena o fare una storia mentre si fanno lavoretti con i piccoli di casa non è mai stato così semplice!

Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 49,99 €.

Smartphone sempre a portata di mano (e non solo)

Può capitare a tutti di avere la testa tra le nuvole, soprattutto quando si hanno tante cose da fare. Una soluzione stilosa per non perdere mai di vista il proprio smartphone ed evitare ricerche affannate nel timore di averlo perso sono le catenine da polso (JEWELCHAIN e CHAINMARBLE) o da collo (LACETCHAIN e LACETMARBLE) di Celly.





Non sono solo pratiche ma anche allegre e alla moda: con i loro colori fluo sgargianti – verde, rosa e giallo – o con il modello marble – con finitura effetto marmo nelle colorazioni verde acqua, nero e bianco – sarà impossibile passare inosservate, soprattutto con l’inizio della stagione estiva. Oltre a essere compatibili con qualsiasi modello di smartphone – grazie al comodo badge che si posiziona tra la cover e lo smartphone o al laccetto di nylon – sono estremamente semplici da applicare e rappresentano la soluzione perfetta per chi vuole tenere il telefono sempre con sé.

LACETCHAIN e LACETMARBLE sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 14,99 €; JEWELCHAIN E CHAINMARBLE a 9,99 €.

Il must-have per le amanti della musica e del design

Per le mamme che non si fermano mai e che amano la compagnia della musica lo Speaker Bluetooth PANTONE è il regalo perfetto: leggero, pratico e intelligente si distingue per il suo design colorato e moderno. È stato progettato per ascoltare fino a 10 ore di musica in massima libertà senza l’ingombro di cavi. La potenza di 5W assicura la massima resa sonora e la tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce un’ottima qualità di suono e durata, per ottenere la migliore esperienza di ascolto. Lo speaker è disponibile in quattro differenti colorazioni esclusive: azzurro, rosa, giallo e nero.

Disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99€.

Pochette Venere: pratica, compatta ed elegante, da portare ovunque

Portare con sé sempre tutto ciò di cui si ha bisogno è il “potere magico” delle mamme, ma non sempre è necessario indossare una borsa di grandi dimensioni. Per una sessione di shopping veloce, per un giro in bici o per una passeggiata in centro, la pochette Venere di Celly è l’accessorio elegante, comodo e compatto che consente di uscire sempre con tutto il necessario, senza appesantirsi.

Elegante grazie all’effetto saffiano, questa pochette con chiusura a zip è adatta a qualsiasi tipo di occasione. All’interno è possibile inserire carte di credito, contanti, documenti e, ovviamente, il proprio smartphone, che grazie al sistema extra forte di fissaggio magnetico sarà sempre al sicuro. Ma non è finita: inclusi nella confezione ci sono il laccio da polso e la tracolla, per trasformare la pochette in una borsetta vera e propria.

Disponibile in quattro colori (rosa, azzurro, nero e rosso) al prezzo al pubblico consigliato di 29,99€.









Le proposte di Nilox sono una E-bike, action cam o monopattino elettrico: le idee regalo per una Festa della Mamma all’insegna di innovazione e divertimento



Con l’avvicinarsi del mese di maggio è ormai tempo di pensare, come ogni anno, alla Festa della Mamma. Per aiutare gli italiani nella scelta del regalo perfetto capace di stupire la propria mamma, Nilox – brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet – propone le sue idee regalo della gamma smart mobility e action cam adatte a mamme “sprint” e amanti dell’aria aperta, con prodotti che uniscono innovazione e praticità perfetti per accontentare tutti i gusti.

Eleganza e ottime prestazioni

L’e-bike di Nilox X7 f, è la nuova e-bike con pedalata assistita dallo stile classico ed elegante e dal design più femminile, perfetta per le mamme che si muovono in montagna o in città. Vanta un motore BAFANG da 36 V – 250 W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 km/h. X7 f è dotata di una batteria removibile LG da 36 V – 12,8 Ah, ricaricabile in 6 ore e capace di raggiungere fino a 80 km di autonomia.

È un mezzo che si caratterizza per il piacere di guida e il massimo comfort, grazie al telaio in alluminio con forcella ammortizzata, il cambio SHIMANO a 7 velocità e la possibilità di scegliere tra 5 modalità di guida tramite il comodo display LCD.Altri piccoli ma importanti dettagli ne completano infine il design, tra cui le ruote da 26’’, l’utile porta pacchi posteriore, il freno a disco anteriore, il freno V-Brake posteriore e le luci a LED anteriori e posteriori.

Prezzo al pubblico consigliato di 1.199,95€.

Immortalare ricordi e momenti indimenticabili:

DUAL-S è l’action cam dotata di doppio schermo a colori ideale per tutte le mamme che amano immortalare i momenti più belli delle gite e delle avventure all’aria aperta. È intuitiva e semplice da utilizzare, grazie allo schermo posteriore touch screen che abilita la regolazione delle impostazioni di foto e video e al display anteriore che migliora l’utilizzo in modalità selfie. Inoltre, vanta una capacità di memoria di 128GB che permette di salvare foto fino a 24 MP.

La action cam by Nilox consente di effettuare riprese fluide in 4K fino a 60 fps per assicurare il massimo dettaglio in ogni particolare e, grazie al notevole ventaglio di accessori in dotazione, è versatile per un’ampia gamma di attività: dalla mountain bike alle immersioni. La custodia waterproof, infatti, consente di registrare fino a 30 metri di profondità, catturando ogni dettaglio sott’acqua.

Prezzo al pubblico consigliato di 129,95€.

Leggerezza e praticità per muoversi in città

Blaze SE, disponibile in due colorazioni Black e Flash Lime, rende gli spostamenti in città più semplici e divertenti. Con un motore da 300 W e una velocità massima di 22 km/h, il mezzo è in grado di offrire un’ottima spinta anche in salita, fino a una pendenza del 21%, distinguendosi per performance tra i monopattini di questa categoria. Il vero punto forte è però il peso, con soli 13 kg è infatti maneggevole e versatile, perfetto appunto per il pubblico femminile, come quello delle mamme.

Garantisce ben 18 km di autonomia, nonché elevati standard di sicurezza grazie alle ruote solide a doppia densità anti-foratura, combinate con il freno elettrico anteriore e quello posteriore a pedale, che garantiscono una buona risposta agli ostacoli. Inoltre, per una maggiore sicurezza anche in caso di pioggia, Blaze SE è dotato di certificazione IPX4, che garantisce la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Ulteriori dettagli che rendono modello un must have per le mamme che vogliono muoversi in maniera smart in città includono il morbido materiale antibatterico sulle manopole, il portacellulare integrato che si affianca al display LED – utilizzato per monitorare la velocità di crociera e il livello di carica della batteria – per offrire agli utenti un maggior comfort di guida, ed una pratica tracolla, che semplifica il trasporto di Blaze SE tra uno spostamento e l’altro o per esempio sui mezzi di trasporto.

Prezzo al pubblico consigliato di 299,95€.

Altre News per: cellyniloxideeregalosmartfestadella