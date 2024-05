Nuovi giocatori (Mixed League 3) per la campagna TOTS in EA SPORTS FC

Mentre i campionati più importanti volgono al termine, i fan possono giocare con i migliori giocatori del mondo in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team grazie alla campagna EA SPORTS FC 24 Squadra della stagione (TOTS). In EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile, la Squadra della Stagione rivoluzionerà anche il suo formato selezionando i giocatori che hanno veramente dimostrato di essere i migliori al mondo. La campagna TOTS di quest'anno sarà più autentica che mai, con squadre scelte in collaborazione con i singoli campionati nazionali, utilizzando le metriche dettagliate di Opta, di Stats Perform, sulle prestazioni di ciascun giocatore TOTS in questa stagione calcistica a livello mondiale.

Niente agende, solo i migliori giocatori ufficiali e autentici a prova di TOTS per ogni campionato. La squadra Live TOTS includerà oggetti dinamici che si potenzieranno in base alle pr estazioni della squadra durante la fase finale della stagione.