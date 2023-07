Life by You disponibile in Early Access dal 5 marzo 2024

ParadoxInteractive ha posticipato l’Accesso Anticipato del suo attesissimo videogiocodi simulazione di vita, Life by You, al 5 marzo 2024. Il tempo cosìottenuto permetterà allo studio di sviluppo, Paradox Tectonic, di migliorare idettagli visivi e l’interfaccia. Questi miglioramenti non solo influenzerannol’aspetto generale del gioco, ma lo renderanno un’esperienza ancora piùcompleta per i giocatori. Paradox Tectonic si dedicherà anche alperfezionamento degli strumenti di modifica disponibili per esplorare e creare.La comunità di giocatori è al centro di Life by You e il loro feedback èfondamentale per molti dei cambiamenti positivi che verranno apportatiall’Early Access di Life by You.

MESSAGGIO SPECIALE: Guarda un messaggio di Rod Humble, direttore generale diParadox Tectonic, per ulteriori informazioni sulla nuova data di AccessoAnticipato.

RIGUARDO LIFE BY YOU: Life by You è un gioco disimulazione di vita in cui i giocatori possono progettare e vivere la vitadegli esseri umani che creano in un mondo di gioco aperto e completamentepersonalizzabile. I giocatori creeranno le proprie famiglie, costruiranno leproprie case e racconteranno la vita attraverso molte storie. Grazie allaconversazione in lingua reale e alla possibilità di passare dal gameplay interza persona al controllo diretto, i giocatori potranno connettersi con ipropri personaggi a un livello più emotivo. Una vasta gamma di strumenti eeditor creativi permetterà inoltre ai giocatori di personalizzare ogni aspettodella loro esperienza di gioco, dando loro la possibilità di vivere la vita almassimo o infrangere le regole, a loro piacimento.

ACCESSO ANTICIPATO: Life by You è disponibile per ilpreordine in Early Access su Epic Games Store al prezzo promozionaledi 39,99€. È possibile inoltre aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam. I prezzi saranno glistessi al lancio dell’accesso anticipato il 5 marzo 2024.

PREORDINI: Tutti i preordini includono il pacchettoThe Life Begins che comprende l’outfit Jumpstart Fashion, il veicolo VintageScooter e il set decorazioni Walls to Floors. Inoltre, tutti i preordiniesistenti e nuovi riceveranno anche il nuovissimo pacchetto Nightclub Vibe.

Per coloro che hanno già preordinato Life byYou, si prega di leggere le FAQ per ulterioridettagli.

PARADOX INTERACTIVE: Paradox Interactive èuno dei principali sviluppatori e publisher di videogiochi strategici e gestionalisu PC e console. I giocatori sono sparsi in tutto il mondo, ma alcuni deimercati più grandi si trovano in Nord America, Est Europa e Asia.

Paradox possiede un ampio portafoglio di giochie detiene i marchi più importanti, tra i quali Stellaris, Europa Universalis,Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Prison Architect, Victoria,Age of Wonders e il catalogo di marchi World of Darkness.

Altre News per: lifedisponibileearlyaccessmarzo2024