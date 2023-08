MSI - Amazon Gaming Week

MSI coglie l'occasione dell'Amazon Gaming Week per rendere disponibili diversi modelli dei propri notebook a condizioni imperdibili.

Da oggi 23 Agosto al 3 Settembre gli appassionati di videogiochi non dovranno, infatti, farsi scappare una delle offerte su Amazon che consentono di acquistare un laptop da gaming con cui giocare al massimo con sconti fino a 700 euro, come, ad esempio, il potentissimo Raider GE78HX , equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 4070, Raptor Lake i7-13700HX e un ampio e luminoso display da 17" QHD+, che sarà in vendita a 2.799 euro, anziché 3.499 euro. Sempre destinato ai più esigenti anche il Titan GT77HX con RTX 4080 e Raptor Lake i9 -13980HX, che sarà acquistabile a 4.999 euro, anziché 5.499 euro.

Anche chi dispone di un budget più limitato avrà comunque numerose possibilità di comprare a un prezzo vantaggioso il proprio laptop ideale, potendo scegliere tra il

Vector GP68HX

, con display da 16"FHD e RTX4080, a 2.499 euro oppure il Cyborg15 con display da 15,6"FHD e RTX4050 a 1.199 euro o ancora uno dei modelli delle serie

Katana 15, 17 e GF66

, in vendita con prezzi a partire da 849 euro.

