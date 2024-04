Malaria: zanzara anopheles sacharovi rilevata in Italia dopo mezzo secolo

Dopo cinquant'anni dall'ultima segnalazione, la zanzara Anopheles sacharovi, vettore storico della malaria, è stata identificata in Italia, precisamente in Puglia. La scoperta è emersa da uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato sulla rivista scientifica PubMed.

L'importanza della sorveglianza delle zanzare è stata sottolineata da Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento, che ha invitato a non allarmarsi ma a considerare seriamente la presenza di zanzare del genere Anopheles. Sebbene l'Italia sia stata dichiarata libera dalla malaria nel 1970 dall'OMS, si sono verificati casi di malaria importata e autoctona negli anni successivi.

La zanzara è stata osservata in sei diversi siti nella provincia di Lecce, con la presenza di esemplari adulti, larve e pupe. La rilevazione di Anopheles sacharovi ha un forte impatto sulla salute pubblica, evidenziando un aumento della recettività delle aree meridionali e la necessità di considerare il rischio di introduzione del Plasmodium da parte di portatori di gametociti provenienti da paesi endemici. Gli esperti sottolineano la necessità di rafforzare la sorveglianza del residuo anofelismo in tutto il Sud per prevenire il rischio di reintroduzione della malattia.