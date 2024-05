Maltempo a Milano: piogge intense causano allagamenti e disagi

Milano è stata colpita da intense precipitazioni il 15 maggio 2024, causando allagamenti significativi in diverse aree della città. Le forti piogge hanno iniziato a cadere nelle prime ore del mattino e hanno continuato incessantemente per diverse ore, provocando la chiusura di strade e l'interruzione dei servizi pubblici.

Le immagini diffuse mostrano strade trasformate in veri e propri fiumi, con l'acqua che ha raggiunto livelli preoccupanti in alcune zone. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi casi per assistere i cittadini intrappolati nelle loro abitazioni o nei veicoli.

I trasporti pubblici hanno subito ritardi e cancellazioni, in particolare nelle linee di superficie, mentre la rete metropolitana ha registrato rallentamenti a causa dell'infiltrazione d'acqua nelle stazioni.

Le autorità locali hanno emesso avvisi di precauzione, invitando i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti sulla situazione attraverso i canali ufficiali. La Protezione Civile è in stato di allerta e continua a monitorare l'evolversi della situazione meteorologica.