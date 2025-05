TEKKEN 8 mostra il gameplay di Fahkumram. Svelato Armor King

Fahkumram, il lottatore di the Muay Thai che ha fatto il suo debutto in TEKKEN 7, si unirà al roster di TEKKEN 8, con un accesso anticipato di 72 ore per chi ha il Season 2 Character & Stage Pass e il Season 2 Character Pass dall’8 luglio 2025 – e sarà disponibile ufficialmente dall’11 luglio. Armor King fa il suo ritorno in TEKKEN come successivo personaggio DLC nell’autunno del 2025 e maggiori informazioni saranno condivise più avanti.

Per il gameplay trailer italiano di Fahkumram:

https://youtu.be/aoZdiwwHqG0

Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 è il sequel che ha portato il leggendario franchise sulle piattaforme della corrente generazione, sfruttando l’Unreal Engine 5 per aggiungere nuove dimensioni e atmosfere alle battaglie del gioco, con ogni personaggio rimodellato nei minimi dettagli e nuove ambientazioni dinamiche e distruttibili.

Il DLC estivo riporta Fahkumram, il lottatore di Muay Thai che era considerato uno degli eroi nazionali della Tailandia. In TEKKEN 8, Fahkumram si incammina in un’avventura senza ritorno per vendicarsi della Mishima Zaibatsu. Con l’arrivo di Fakhumram, il roster del gioco è così composto da 38 personaggi.