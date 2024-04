Venezia: ictus in auto porta a due morti in famiglia

Una doppia tragedia ha colpito la città di Venezia, dove un incidente stradale seguito da un lutto familiare ha lasciato la comunità in lutto. Loredana Costa, una donna di 57 anni residente a Favaro Veneto, ha perso la vita in seguito a un ictus che l'ha colpita mentre era alla guida della sua Fiat Panda. L'incidente è avvenuto mentre la donna si stava recando in visita alla madre presso un ospizio.

La signora Costa ha perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e causando una collisione frontale con una Toyota Yaris che procedeva in direzione Musile. Un terzo veicolo, un Suv Chevrolet, ha tamponato le due auto coinvolte. Le occupanti della Yaris e del Suv hanno riportato solo ferite lievi, mentre la signora Costa è deceduta il giorno successivo all'ospedale di Mestre.

La madre di Loredana Costa, Domenica Loddo, di 83 anni, è venuta a conoscenza della tragica scomparsa della figlia e, sopraffatta dal dolore, è deceduta tre giorni dopo nella Rsa di San Donà di Piave dove risiedeva. Questo evento ha aggiunto dolore al dolore per la comunità di Favaro Veneto, come espresso dal presidente della Municipalità, Marco Bellato, che ha esteso la sua vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia.