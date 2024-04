Adriano Celentano critica gli applausi finti di DiMartedì: Avvertimento a Giovanni Floris

Adriano Celentano ha recentemente espresso critiche verso il programma "DiMartedì", condotto da Giovanni Floris su La7, per l'uso eccessivo di applausi finti. In un post audio pubblicato sui canali social de L’inesistente, Celentano ha lodato il programma ma ha messo in guardia Floris che, senza eliminare gli applausi artificiali, il programma potrebbe rischiare di perdere credibilità e pubblico.

Celentano, noto per la sua franchezza, ha utilizzato un tono scherzoso ma serio per esprimere il suo disappunto, sottolineando come l'uso ripetitivo degli applausi finti ogni tre secondi possa essere fastidioso e dannoso per l'immagine del programma. Questa non è la prima volta che Celentano interviene pubblicamente su questioni televisive, avendo in passato difeso altri programmi e conduttori.

Il post di Celentano è diventato virale, attirando l'attenzione dei media e del pubblico, e ha sollevato discussioni online riguardo l'autenticità e la qualità dei programmi televisivi italiani. Floris non ha ancora risposto pubblicamente alle osservazioni di Celentano.