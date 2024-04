EA SPORTS FC E LALIGA INTRAPRENDONO UN VIAGGIO INTORNO AL MONDO PER PROMUOVERE IL CALCIO DI BASE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO

EA SPORTS e LA LIGA si uniscono per inaugurare quattro campi da calcio locali in Spagna, Singapore, Sudafrica e Messico, come parte del loro impegno a lungo termine per fornire accesso al calcio a livello mondiale con l'obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti

EA SPORTS, in collaborazione con LALIGA, ha portato in quattro nuove città del mondo FC FUTURES, la sua iniziativa parte dell’impegno a investire in modo significativo nel calcio di base attraverso l'innovazione dei prodotti, gli investimenti sulle community e le iniziative dei partner in tutte le aree principali del calcio.

Insieme, EA SPORTS FC e LALIGA condividono l'obiettivo comune di continuare a far crescere la passione per il calcio a partire dalle fondamenta, e la ristrutturazione dei campi a Malaga (Spagna), Singapore, Città del Capo (Sudafrica) e Jalisco (Messico) nell'ultimo mese è un altro esempio tangibile di questo impegno a fornire accesso e promuovere la partecipazione dei bambini, indipendentemente dalla posizione geografica o dal contesto socio-economico.

Dopo l’inaugurazione del campo Francisco De Laguna a Madrid lo scorso anno, EA SPORTS e LALIGA hanno continuato a collaborare con le amministrazioni locali di tutto il mondo per creare spazi sicuri in cui i giovani aspiranti calciatori possano esercitarsi e sviluppare le proprie capacità.

I campi sono stati presentati alle rispettive community durante speciali eventi di lancio a cui hanno partecipato le autorità locali e i rappresentanti di LALIGA e EA SPORTS. Ai quattro eventi erano presenti oltre cento bambini, che hanno partecipato a sessioni di allenamento uniche con gli ambassador LALIGA Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Miguel Torres e Nassief Morris. Si stima che circa 65.000 residenti delle quattro aree abbiano già potuto utilizzare le strutture rinnovate da quando sono state inaugurate il mese scorso.

Il progetto ha richiesto una stretta collaborazione con gli artisti locali di ciascuna città: Play in Colors a Malaga, Tobyato a Singapore, Karabo Poppy a Città del Capo e Trasheer a Jalisco. Ogni campo è stato trasformato e riportato in vita con disegni e simboli unici che rappresentano la cultura del luogo.

"Attraverso FC FUTURES, EA SPORTS FC investe nel futuro del calcio. Un futuro che prevede di fornire ai giovani gli strumenti necessari per avere un impatto positivo sul gioco e perseguire i loro sogni", ha dichiarato James Salmon, Senior Director, Marketing at EA SPORTS FC. "La nostra vision è quella di ispirare il mondo ad amare il calcio; la nostra mission, di fornire un maggiore accesso allo sport. La nostra partnership continuativa e il nostro investimento a fianco di LALIGA sono un ulteriore passo avanti in questa direzione".

Jorge de la Vega, Executive Director of LALIGA afferma: "Siamo certi che FC FUTURES LIGA porterà grande gioia a queste community. Vogliamo sostenere i bambini che vivono in queste zone affinché possano continuare a giocare a calcio, offrendo loro i mezzi e gli spazi per divertirsi e continuare a essere legati ai valori di questo sport, che condividiamo in LALIGA e EA SPORTS".

Oltre alla ristrutturazione dei campi, EA SPORTS FC FUTURES si concentra anche su altri importanti pilastri, come l'accesso all'istruzione attraverso borse di studio, la formazione di allenatori di base e la distribuzione di attrezzature per l'allenamento attraverso le ONG.

