ESCLUSIVA, Fulvio Collovati: “Nessuno è meglio di Pioli nel nostro campionato. Inter ricorda l’Olanda del ‘74…”

La redazione di News.Superscommesse.it ha intervistato in esclusiva Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan, Inter e Roma tra le altre, oltre che campione del Mondo con l’Italia nel 1982. In quest’ intervista , Collovati elogia Pioli e parla del “calcio totale” espresso dall’Inter.



Quanto peserà il percorso in Europa League sul futuro di Pioli? Lei pensa che il suo ciclo sia finito?

"Non capisco perché Pioli venga messo in discussione. Chi c'è meglio di Pioli nel nostro campionato? Pioli è secondo in classifica, i campionati non si possono sempre vincere. Poi è in piena corsa per l'Europa League: può vincere come non vincere, ma non è questo il punto. L'Inter sta vincendo il campionato ma non è tra le prime otto in Europa. Io confermerei Pioli, assolutamente"