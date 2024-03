Fedez in lacrime a 'Belve', il rapper smentisce flirt e tradimenti

Fedez in lacrime a Belve: «Nessun tradimento, nascondere il volto dei figli una scelta concordata con Chiara»

indurante la registrazione della puntata di. A quanto apprende l'Adnkronos, il rapper si sarebbe commosso fino alledurante l'intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi.avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leo e Vittoria.Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti. L'intervista andrà in onda nella puntata del 9 aprile, in onda in prima serata su Rai2 e non, come inizialmente previsto, nella puntata d'esordio della nuova edizione diil 2 aprile, che ospiterà invece Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.