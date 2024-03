Re Carlo, il suo discorso per la Pasqua sull'importanza dell'amicizia

Re Carlo III, il suo discorso per la Pasqua e la prima foto ufficiale dalla diagnosi di cancro

Camilla sostituiràpartecipando oggi alla funzione del Giovedì Santo nella cattedrale di Worcester. La regina distribuirà monete cerimoniali a 75 uomini e 75 donne a nome del re, secondo una tradizione che risale al IV secolo, anche se l'ultima volta la celebrazione è avvenuta nel 1980. Il re non parteciperà alla cerimonia, tuttavia ha preregistrato un messaggiole personale in quella che sarà la sua prima dichiarazione pubblica da quando la principessa del Galles ha rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro.Anch'egli in cura per la malattia, nel suo, che sarà trasmesso in sua assenza, durante una funzione del Royal Maundy, Charles sottolineerà l’importanza degli atti di amicizia, “soprattutto nel momento del bisogno”. Il re parteciperà alla messa della domenica diassieme a Camilla, presso la cappella del Castello di Windsor. La notizia positiva arriva dopo che la regina ha detto che Kate "sarà entusiasta" dopo aver ricevuto tanti messaggi di sostegno per la sua malattia. Venerdì scorso la principessa ha diffuso un videomessaggio emozionante in cui rivelava di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. In seguito si è detta "estremamente commossa" dal sostegno pubblico seguito al suo annuncio.