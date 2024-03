Fedez e la nuova Ferrari Roma: La prima in Italia

Fedez si regala una nuova Ferrari extralusso: ecco quanto costa

Unaper(e per il papà). Il rapper, dal suo profilo Instagram, mostra la supercar che si è regalato: è unaRoma Spider. "La prima consegnata in Italia", dicenelle stories che mostrano l'emozione di papà Franco, elettrizzato per il nuovo acquisto. "L'ho configurata io per te", dice il padre. "La guiderà più lui di me", dice, con una previsione confermata subito. Al volante, per il primo mini-collaudo, si accomoda il padre. LaRoma, come spiega il papà del rapper, ripropone il tettuccio in tela "dopo 60 anni". Il prezzo della, un gioiello spinto da un motore V8 biturbo da 620 CV, si aggira attorno ai 250mila euro.