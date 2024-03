Salvini: Serve tetto stranieri a scuola, massimo il 20% in classe

Elezioni Sardegna 2024, risultati finali. Todde: «Dopo 75 anni rotto il tetto di cristallo». Salvini: «Il popo

Prima o poi doveva accadere. Nella Lega sono ormai in molti, sia sui territori che tra gli eletti, a voler mettere la parola fine sulla leadership di Matteo Salvini . Sono in molti a essere stanchi ... (today)

Il vicepremier e noto tifoso del Milan, Matteo Salvini , ha voluto parlare della questione San Siro e del nuovo stadio a Milano A margine di un sopralluogo a Marcallo in provincia di Varese, il ... (calcionews24)

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, non si è disperato quando il centrodestra ha perso le regionali in Sardegna e non si è esaltato dopo la vittoria in Abruzzo. Da buon piemontese ... (liberoquotidiano)

"Io penso che ci debba essere unper gli stranieri nelle classi italiane, direi un 20%. Altrimenti è un caos di lingue in quella classe, penso anche all'insegnante, invece così può essere stimolante". Lo dice Matteo, leader della Lega, ospite di 'Porta a Porta', in onda oggi su Raiuno.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tocca una serie di temi. Capitolo codice della strada: è previsto "il ritiro della patente per chi abbandona gli animali, è una questione di civiltà. Crei anche dei pericoli, e a volte cani e gatti sono migliori degli umani", dice. A Cinque minuti, sempre ospite di Bruno Vespa,parla di elezioni europee: "Popolari, conservatori e sovranisti vorrei facessero la nuova commissione. Ma colei che ha creato i problemi, la von der Leyen, non può essere chi li risolve. Potrà essere la prima volta nella storia in cui si potrà avere un governo in Ue senza sinistra e senza guerrafondai". Il generale Roberto Vannacci si candiderà con la Lega? "Vannacci è stato linciato perché ha scritto un libro, noi pensiamo a una Europa dove c'è libertà di pensiero, mi piacerebbe che lui facesse parte della squadra della Lega".