Logitech presenta la nuova Slim Signature Combo MK950

Logitech presenta Slim Signature Combo MK950, il kit perfetto per gestire dalla scrivania senza interruzione lavoro e vita quotidiana

I nuovi Signature tastiera e mouse possono essere associati a più device e grazie al software avanzato integrato possono essere personalizzati in base alle esigenze dell’utente.

Logitech annuncia oggi la tastiera wireless Signature Slim K950, la Signature Slim Combo MK950 (composta da tastiera e mouse) e le rispettive versioni for Business , progettate per semplificare l'esperienza di utilizzo dei pc personali e di lavoro. Per le persone che dispongono di un unico spazio di lavoro sia per le attività professionali che per quelle personali, i prodotti Signature Slim sono la soluzione perfetta. Caratterizzate da un design accattivante, si adattano perfettamente alla scrivania di casa o a quella in ufficio. Con maggiori funzioni rispetto alle tipiche tastiere entry-level e grazie alla possibilità di personalizzare il software per risparmiare tempo, questo kit crea un'esperienza esclusiva e senza interruzione per gestire alla scrivania il lavoro e le attività della propria vita quotidiana.

" Abbiamo ideato la tastiera Signature Slim per essere compagna perfetta del mouse Signature, che abbiamo introdotto due anni fa, per aiutare le persone che si destreggiano tra lavoro, vita privata e tutto il resto", dichiara Art O'Gnimh, direttore generale della divisione Core Personal Workspace Solutions di Logitech . "Signature Slim aiuta a mantenere il controllo della dimensione professionale e di quella personale, collegandosi senza problemi sia al computer di casa che a quello di lavoro".

Signature Slim Combo comprende la tastiera wireless Signature Slim K950 e il mouse wireless Signature Plus M750, disponibili in due colori: Graphite e Off-White .

Per soddisfare gli stili di vita dinamici in cui lavoro e casa si fondono, con questa nuova tastiera è possibile scrivere sul desktop di casa e sul laptop di lavoro con un solo tocco grazie alla possibilità di associarla fino a tre dispositivi contemporaneamente. Inoltre, grazie alla silenziosità dei tasti della tastiera, ai clic silenziosi del mouse e allo scorrimento rapido e preciso con SmartWheel, la produttività e la concentrazione sono garantite.

La Signature Slim K950 consente un’esperienza di digitazione reattiva e familiare, simile a quella di un laptop, racchiusa però in un design sottile. Sarà facile ottimizzare il tempo trascorso alla scrivania e per le attività quotidiane con il software Logi Options+ App , che migliora l’uso di tastiera e mouse attraverso utili scorciatoie come il controllo del volume, la riproduzione/pausa e il mute/unmute o le Azioni intelligenti, che aiutano a saltare le azioni ripetitive automatizzando più attività con un solo tasto, per risparmiare tempo e iniziare o concludere la giornata con un solo tocco.

Una combo che nasconde anche un’anima “For Business”

Ai team IT che forniscono gli strumenti alla forza lavoro di oggi è dedicata Signature Slim Combo for Business , il modello che introduce un nuovo standard ad un prezzo perfetto per la distribuzione su larga scala. Infatti, il kit di tastiera e mouse è dotato di tecnologia wireless sicura Logi Bolt per connessioni affidabili, anche in ambienti wireless congestionati. Con Signature Slim Combo, i team IT possono dotare di tastiera e mouse tutta la loro forza lavoro globale e monitorare il corretto funzionamento dei dispositivi in remoto tramite Logitech Sync per garantire che le periferiche del team siano funzionanti e aggiornate, con un'assistenza clienti a livello globale. Il prodotto è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e altri importanti sistemi operativi .

Approccio alla sostenibilità

La tastiera Signature Slim K950 e il kit Signature Slim Combo sono stati progettati con l'obiettivo di creare esperienze di prodotto che migliorino la vita delle persone. Ciò significa considerare l'impatto ambientale e sociale come parte di ogni decisione di progettazione. Entrambi i dispositivi sono certificati "carbon neutral", proprio come gli altri prodotti Logitech, e gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Le parti in plastica di Signature Slim K950 e Signature Slim Combo includono plastica riciclata post-consumo certificata, per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi dispositivi elettronici di consumo: 62% per Graphite, 48% per Off-White (Signature Slim K950), 61% per Graphite, 25% per Off-White (Signature M750) e 63% per Graphite, 26% per Off-White (Signature M750L).

Prezzo e disponibilità

La tastiera wireless Signature Slim K950 e la versione Signature Slim Combo in Graphite e Off-White sono disponibili sul sito Logitech.com e presso gli altri rivenditori specializzati con prezzo al pubblico di 94.99 € (solo tastiera) e 129 € (per combo tastiera e mouse).

La versione Signature Slim Combo For Business è disponibile solo nel colore Grafite ed è in vendita ad un prezzo al pubblico di 89.99 € (solo tastiera) e 119 € (per combo tastiera e mouse).

