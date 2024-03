Logitech presenta la nuova webcam MX Brio

Logitech presenta MX Brio, la sua webcam più avanzata progettata per l'evoluzione del modo di lavorare e dello streaming

La nuova webcam 4K garantisce qualità superiore e una visione chiara e affidabile dei soggetti.

Oggi Logitech presenta MX Brio/MX Brio 705 For Business, una rivoluzionaria webcam di fascia alta, progettata per soddisfare le esigenze di utenti finali e aziende. MX Brio è la webcam più avanzata di Logitech e si unisce all'ecosistema della Serie MX insieme alle tastiere e ai mouse, per offrire prestazioni ed esperienze di streaming eccezionali e favorisce una collaborazione professionale di qualità. La webcam è 4K Ultra HD e aiuta i professionisti creativi a migliorare la loro presenza virtuale e a condividere facilmente risultati e idee. È disponibile in due varianti colore: Graphite e Pale Grey (per MX Brio 705 solo Graphite)

" Sappiamo che gli utenti MX collaborano e comunicano da molti ambienti diversi e hanno bisogno di una webcam versatile che offra la migliore qualità video e audio ," afferma Anatoliy Polyanker, General Manager della linea MX di Logitech. " MX Brio è la nostra webcam di livello superiore, caratterizzata dalla personalizzazione e dalla capacità di mostrarsi o mostrare il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili ."

La risoluzione Ultra HD 4K e il sensore avanzato della webcam MX Brio dimostrano la continua ricerca d'innovazione da parte dell’azienda. Con pixel più grandi del 70% rispetto al modello precedente - Brio 4K – questo nuovo dispositivo offre un'immagine ultra-nitida, potenziata dall'intelligenza artificiale . Questa permette una correzione automatica della luce basata sui volti, con una resa video e immagini di un'accuratezza nei dettagli due volte migliore, anche in condizioni di scarsa illuminazione, come testato dal laboratorio DXOMARK.

Le opzioni di personalizzazione avanzate consentono agli utenti di perfezionare il proprio aspetto regolando manualmente l'esposizione, la tonalità, la vibrazione, il campo visivo e molto altro ancora utilizzando i software Logi Options+, Logi Tune e G HUB . La modalità Show consente agli utenti di condividere facilmente schizzi o altri oggetti fisici sulla scrivania, semplicemente inclinando la webcam verso il piano di lavoro. MX Brio dispone anche di due microfoni beamforming per ridurre i rumori di fondo in modo da poter essere ascoltati chiaramente, oltre che di un otturatore per la privacy integrato.

Perfetta anche per le aziende

MX Brio 705 for Business è la soluzione ideale per i team IT che allestiscono le postazioni di lavoro dei dipendenti e gli uffici di casa. Il dispositivo è plug-and-play ed è compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza grazie alla certificazione per Microsoft Teams, Google Meet e Zoom e con Chromebook . Inoltre, gli amministratori IT possono aggiornare il firmware, monitorare e risolvere eventuali problemi dei loro team ibridi in modo sicuro tramite la piattaforma di gestione dei dispositivi basata sul web Logitech Sync .

Infine, l’ inquadratura automatica RightSight integrata, disponibile esclusivamente sul modello MX Brio 705 for Business, rileva e centra l'interlocutore anche quando si muove. Questa funzionalità può essere attivata tramite Logi Tune.

Approccio alla sostenibilità

MX Brio è in linea con l'obiettivo di Logitech di creare esperienze di prodotto che migliorino la vita delle persone. Ciò significa considerare gli impatti ambientali e sociali come parte di ogni decisione di progettazione. MX Brio e MX Brio 705 sono certificati carbon neutral, come il resto dei prodotti Logitech, e l'imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate. Le parti in plastica di MX Brio e MX Brio 705 includono plastica riciclata post-consumo e certificata, per dare una seconda vita a quella proveniente da vecchi dispositivi elettronici. È presente per l’82% nella webcam nel colore Graphite e il 75% nella versione Pale Grey.

Disponibilità e prezzi

MX Brio, disponibile nelle colorazioni Graphite e Pale Grey, è disponibile dal 20 marzo 2024 su www.logitech.com e presso altri rivenditori specializzati con un prezzo al pubblico di 229 euro .

MX Brio 705, disponibile esclusivamente nella variante Graphite, può essere ordinato sul

sito ufficiale di Logitech

e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 229 euro .