Speedlink presenta l'altoparlante stereo da gioco TOKEN RGB

L'altoparlante stereo da gioco TOKEN RGB ha sei diverse modalità di illuminazione, inclusa l'illuminazione musicale reattiva. Naturalmente l'illuminazione può anche essere spenta completamente.

La connessione Bluetooth consente un facile abbinamento con smartphone, tablet e altri dispositivi per ascoltare musica senza fili. L'intuitivo telecomando via cavo offre non solo un comodo controllo del volume, ma anche un pratico interruttore on/off, attraverso il quale è possibile selezionare la connessione tramite presa jack o Bluetooth®.

La generosa lunghezza del cavo di 1,2 metri fino al telecomando e ulteriori 1,2 metri tra i satelliti offrono una flessibilità sufficiente per un posizionamento ottimale nella configurazione di gioco.

Disponibilità:

L'altoparlante stereo da gioco TOKEN RGB sarà disponibile da marzo al prezzo di € 29,99 (RRP).

Dettagli tecnici SL-810008-BK: