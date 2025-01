Mouse da gioco Speedlink DECUS NX RGB

DECUS NX RGB: presa perfetta e alta precisione

Speedlink, il tradizionale marchio tedesco noto per i giochi economici e gli accessori per PC, presenta il suo ultimo mouse da gioco, il DECUS NX RGB. Dotato della tecnologia più recente, questo mouse offre tutto ciò che i giochi ad alte prestazioni richiedono per un controllo reattivo e preciso.

l mouse da gioco DECUS NX RGB colpisce per il suo potente sensore, che consente una gamma di risoluzione da 200 fino a ben 12.800 DPI in sei livelli selezionabili liberamente. Due interruttori DPI consentono il passaggio rapidissimo da un livello di risoluzione all'altro, ideale per battaglie intense. L'illuminazione RGB multicolore e configurabile enfatizza lo stile personale e crea l'atmosfera di gioco perfetta.

La superficie gommata dal design ergonomico offre una presa ottimale e impedisce lo scivolamento durante le situazioni di gioco calde. Il cavo da 1,8 metri intrecciato in tessuto garantisce inoltre robustezza e durata. Con un polling rate regolabile fino a 1000 Hz e un'accelerazione massima del sensore di 20 g, il mouse DECUS NX garantisce precisione e velocità fino a una velocità di tracciamento di 60 ips.

Il software di configurazione incluso e il macro manager integrato offrono ampie opzioni di personalizzazione. Fino a quattro profili personalizzabili possono essere salvati direttamente sul mouse grazie alla sua memoria interna, rendendoli disponibili ovunque.

In breve: offre il miglior controllo e flessibilità possibili ad un imbattibile rapporto qualità-prezzo!

Disponibilità:

Disponibilità: il mouse da gioco DECUS NX RGB è disponibile da metà marzo per € 24,99 (RRP).

Dati tecnici SL-680024-RRBK Mouse da gioco DECUS NX RGB, gomma nera

Mouse da gioco con 6 pulsanti + 2 interruttori dpi

Illuminazione RGB multicolore configurabile con varie modalità (può anche essere spenta)

Superficie gommata per una presa ottimale

Cavo rivestito in tessuto

Risoluzione del sensore: da 200 a 12.800 dpi (reali) con livelli dpi configurabili

Software di configurazione con più profili e macro

Pulsanti e illuminazione configurabili

Memoria interna

Frequenza di polling: 1000 Hz (125/250/500/1000 Hz regolabile)

Accelerazione massima del sensore: 20 g

Velocità di tracciamento massima: 60 ips

Connessione: USB-A

Lunghezza del cavo: 1,8 m

Dimensioni: 130 x 80 x 40 mm (L × P × A)

Peso: 152 g (cavo incluso)

Speedlink presenta l'altoparlante stereo da gioco TOKEN RGB - L'altoparlante stereo da gioco TOKEN RGB ha sei diverse modalità di illuminazione, inclusa l'illuminazione musicale reattiva. Naturalmente l'illuminazione può anche essere spenta completamente. La connessione Bluetooth consente un facile abbinamento con smartphone, tablet e altri dispositivi per ascoltare musica senza fili.

Nuove cuffie gaming TYRON e LEGATOS di Speedlink - Speedlink presenta due nuove cuffie da gioco, TYRON RGB e LEGATOS, compatibili con sia PC che console di gioco IL Le cuffie da gioco TYRON RGB, cuffie stereo con opzioni di connessione versatili per PC, PS5, PS4, Xbox e Switch, colpiscono per la loro illuminazione RGB.

Speedlink festeggia il suo 25° anniversario - Speedlink festeggia il suo 25° anniversario: una storia di successo tedesca da Heeslingen Dal 1998 Speedlink è sinonimo di accessori per PC e giochi ad alte prestazioni a prezzi equi e occupa un posto nel settore dei giochi e della tecnologia. https://www.