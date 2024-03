Acerbi assolto per insulto a Juan Jesus, la moglie: Ora sciacquatevi la bocca

L’interista Acerbi assolto dall’accusa di insulti razzisti a Juan Jesus

"Ora sciacquatevi la bocca!". Così la moglie di Francesco, Claudia Scarpari, sui suoi profili social dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter da parte del giudice sportivo in merito all'accusa di offese razziste nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus. Secondo il giudice, non ci sono prove sulla natura razzista dell'offesa che il difensore nerazzurro ha rivolto all'avversario nel match giocato 10 giorni da a Milano."Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno", aggiunge la moglie di. Sempre su Instagram arriva la 'risposta', silenziosa ma eloquente, di Juan Jesus dopo la decisione del giudice sportivo. Il difensore brasiliano del Napoli pubblica come foto profilo l'immagine del pugno chiuso del black power. Il verdeoro ha denunciato in campo l'razzista e nel dopopartita, ai microfoni di Dazn, ha ridimensionato il caso: "si è scusato", ha detto. Nel giorno successivo alla partita,ha negato categoricamente di aver pronunciato unrazzista: "Juan Jesus non ha capito bene", ha detto il nerazzurro. A quel punto, con un post sul proprio profilo, Juan Jesus ha ribadito le accuse.