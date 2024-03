Putin: Attentato a Mosca commesso da estremisti islamici

Ora la Nato teme un attacco di Putin e prepara nuove truppe per blindare i confini

Dopo aver paventato l'idea di invadere la Russia, il presidente francese Emmanuel Macron ha allungato la mano tesa nei confronti di Vladimir Putin dopo l' Attentato di venerdì sera al Crocus City ... (ilgiornaleditalia)

Dopo il feroce attacco del Crocus City Hall di Mosca, in cui sono morti almeno 137 spettatori, anche bambini, l'Isis ha diffuso vari messaggi di rivendicazione, con i video che mostrano le fasi... (ilmessaggero)

E se l'Attentato a Mosca fosse una false flag? Cioè un pretesto per il Cremlino per alzare il livello della guerra in Ucraina? Sì, sta circolando anche questa teoria e arriva da... (ilmessaggero)

L'al Crocus City Hall diè stato commesso da "estremisti islamici". Lo ha detto per la prima volta il presidente russo Vladimir, pur senza citare l'Isis, che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco di venerdì nel quale sono morte 137 persone. "Sappiamo che il crimine è stato commesso per mano degli estremisti islamici, la cui ideologia lo stesso mondo islamico combatte da secoli", ha affermato.Si è trattato, ha aggiunto il presidente russo, "un atto di intimidazione, bisogna chiedersi chi ne trae vantaggio". "Il terribile crimine commesso il 22 marzo è un atto di intimidazione - ha affermato, citato da Ria Novosti - e sorge subito la domanda: chi ne trae vantaggio?", la domanda di. "Non c'era alcun collegamento con l'Ucraina" e "questa è solo altra propaganda del Cremlino", aveva detto nel pomeriggio il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, in dichiarazioni rilanciate da Sky News a tre giorni dalla strage alle porte di. "Non c'è alcun collegamento con l'Ucraina di cui siamo a conoscenza e l'Is ha rivendicato la responsabilità" della strage, le parole dell ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, citato dai media britannici. "Dobbiamo resistere agli sforzi didi cercare collegare i due", aveva aggiunto.