Sinner-Griekspoor, oggi terzo turno Atp Miami - Diretta

Sinner - Griekspoor la diretta della partita di oggi al torneo Atp Miami

Jannikin campo contro l'olandese Tallonnel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, testa di serie numero 2, ha sempre vinto nei 3 precedenti confronti diretti.2-2 - L'azzurro prende il controllo del gioco con la risposta,è costretto a remare e va in difficoltà: 2 palle break, l'olandese le cancella e annulla anche la terza chance con un vincente prima di pareggiare i conti.2-1 -non concede nulla nel secondo game al servizio: 4 punti bastano per chiudere il gioco.regge lo scambio lungo, 13 colpi, ma alla fine sbaglia.1-1 - L'olandese tiene negli scambi anche se soffre un paio di accelerazioni dell'azzurro: 1-1.1-0 -apre il match con due ace nel game iniziale e tiene il servizio a zero.