Atp Madrid 2024 - sorteggio e tabellone: possibile derby Sinner-Sonego al secondo turno

Aborto, Meloni risponde a Madrid: Ignoranti, non diano lezioni”

Sorteggiato il tabellone maschile del torneo di tennis Masters 1000 disulla terra battuta in calendario dal 24 aprile al 5 maggio: Jannik Sinner è la prima testa di serie, dopo il forfait di Novak Djokovic, e domina la parte alta del tabellone che comprende il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3 e potenziale rivale dell'azzurro in semifinale. La parte alta del main draw comprende anche il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 5, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6, oltre alla mina vagante Rafa Nadal.Madrid critica Roma sull'Aborto. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde per le rime. "Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni interne italiane senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni", ha detto la premier replicando a Bruxelles alle critiche della ministra spagnola Ana Redondo sulla presenza nei consultori ... Leggi la notizia Sinner, che esordirà direttamente dal secondo turno, potrebbe debuttare contro Lorenzo Sonego, che al primo round attende un qualificato. L'altoatesino è il primo italiano testa di serie n.1 in un Masters 1000 dal 1990, quando questi tornei sono stati inseriti nel calendario dell'Atp Tour. Nella parte alta del tabellone anche Flavio Cobolli, che debutta contro il cileno Alejandro Tabilo, e Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Chris O'Connell. Nella metà bassa del tabellone, tutti contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e il tedesco Alex Zverev, quarto giocatore del seeding. Lorenzo Musetti, testa di serie numero 28, debutta al secondo turno e nel terzo round potrebbe trovare l'iberico. Per Luciano Darderi, esordio contro il veterano Gael Monfils.