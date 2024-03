Stazione Meteo Intelligente Netatmo

Stazione Meteo Intelligente: indispensabile per le attività all'aperto

Quando la primavera si avvicina e si inizia a trascorrere più tempo all'aria aperta, Netatmo è la soluzione perfetta per fare programmi in completa tranquillità, indipendentemente dalle mutevoli condizioni meteorologiche.

Per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia (sabato 23 marzo) e per celebrare l’inizio della primavera, l’azienda ha voluto riservare ai suoi utenti un’incredibile serie di offerte con sconti fino al 40% che coinvolge tutti i prodotti della gamma “Weather”: la Stazione Meteo Intelligente e i relativi accessori, l’Anemometro, il Pluviometro. Le promozioni sono attive fino a domenica 31 marzo sullo shop online del brand e sono pensate per consentire a chiunque di dotare la propria casa di un dispositivo smart per monitorare con precisione i dati dell’ambiente indoor e outdoor.

La Stazione Meteo Intelligente (a 109,99 euro) misura con estrema accuratezza la temperatura e l'umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell'aria e la pressione atmosferica. Grazie al modulo interno si può tenere traccia anche dei livelli di CO2 nella stanza. Le previsioni del tempo e dati ambientali esterni sono forniti da agenzie specializzate e possono essere visualizzate anche mediante lo smartphone, grazie all’app dedicata. Con la Stazione Meteo Intelligente non solo si garantirà il miglior comfort in casa, potendo arieggiare gli ambienti quando necessario per il nostro benessere quotidiano, ma si potranno anche pianificare al meglio gite, weekend e vacanze. Infatti, anche grazie alla funzione Weathermap gli utenti avranno una rappresentazione visiva delle condizioni meteorologiche locali, per riuscire così a prendere decisioni informate sulle escursioni da fare all'aperto.

L’Anemometro completa la Stazione Meteo misurando la velocità e la direzione del vento, fornendo dati utili, ad esempio, per riporre oggetti in giardino o per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto come partite di tennis, golf e altri sport outdoor più “stremi” come il surf. Con le offerte di primavera è possibile acquistarlo al prezzo di soli 87,99 euro con un risparmio del 20% sul prezzo di listino.

Scontato del 20%, a 63,99 euro invece di 79,99, è anche il Pluviometro Netatmo, che rileva in tempo reale la quantità di pioggia e fornisce una misurazione complessiva delle precipitazioni: dati fondamentali per programmare la corretta irrigazione di fiori, piante e giardini e risparmiare anche i consumi di acqua.

In offerta è possibile trovare in sconto del 20% anche gli accessori dedicati, come la Custodia Protettiva per Stazione Meteo (39,99 euro), che migliora l’accuratezza delle misurazioni grazie al suo effetto schermante sui raggi del sole, e il Modulo Esterno (47,99 euro) in sostituzione di quello venduto insieme con la Stazione Meteo.

Non è tutto. In promozione gli utenti potranno trovare anche diversi e interessanti bundle.