Netatmo Stazione Meteo Intelligente

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è la soluzione più smart per vivere al meglio gli sport invernali

Controllare il meteo prima di partire: prima di mettere gli sci ai piedi, è possibile visualizzare sul proprio smartphone, grazie all’app dedicata, le condizioni meteorologiche in tempo reale in arrivo dalla Stazione Meteo Intelligente. Conoscendo i valori di temperatura, umidità e qualità dell’aria, sia outdoor sia indoor, si possono così preparare le proprie uscite in totale sicurezza. Pianificare le escursioni in base al meteo: grazie agli alert personalizzati, gli utenti sono immediatamente informati su ogni cambiamento delle condizioni del tempo per poter eventualmente ripianificare una giornata sugli sci o altre attività outdoor. Ambiente accoglienti e salubri dopo una giornata al freddo: al termine di una giornata sulle piste, fin già dal comprensorio è possibile avere accesso alle informazioni della Stazione Meteo Intelligente, per creare un’atmosfera confortevole al proprio rientro a casa. Livelli di umidità e CO2 troppo elevati? Se la stanza non è stata sufficientemente aerata, è giunto il momento di aprire la finestra per qualche istante.

La stagione invernale è in pieno svolgimento e Netatmo continua ad accompagnare i propri utenti nello sfruttare al meglio ogni giornata, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Perfetta per gli appassionati di sport invernali, la Stazione Meteo Intelligente di Netatmo è la soluzione connessa capace di offrire molto più di semplici previsioni meteo. Infatti, è la partner ideale per pianificare alla perfezione meravigliose giornate sulle piste da sci e per assicurare il massimo comfort la sera, una volta rientrati a casa.Tecnologia all’avanguardia e design senza tempoCostantemente e gratuitamente aggiornata fin dal suo debutto, la Stazione Meteo Intelligente di Netatmo continua a migliorare la quotidianità di tutti i suoi utenti. Con un elegante collaudato design e funzioni di ultima generazione, questo dispositivo è il cuore pulsante di ogni smart home e più che mai nella stagione invernale.Arrivata sul mercato nel 2012, ormai quasi 12 anni fa, la Stazione Meteo Intelligente di Netatmo permette ai propri utenti di godere ancor oggi di una tecnologia all’avanguardia e conserva intatto l’appeal di un design senza tempo.Preparazione impeccabile per ogni avventura invernaleDisponibilità e prezziLa Stazione Meteo Intelligente Netatmo è in vendita a 189,99 euro, il Pluviometro a 79,99 euro e l'Anemometro a 109,99 euro. I prodotti sono disponibili su www.netatmo.com, Amazon.it e nei principali negozi specializzati della grande distribuzione.Il kit completo, comprensivo di custodia protettiva, è disponibile sullo shop online di Netatmo al prezzo di 349,99 euro.