Grinding Gear Games - nuova classe Ranger di Path of Exile 2

Beta rinviata e Path of Exile: Necropolis

Durante la livestream di ieri sera di Path of Exile , intitolata “GGG Live” (disponibile QUI ) gli sviluppatori di Grinding Gear Games hanno annunciato una serie di novità a proposito di Path of Exile e Path of Exile 2. Classe Ranger appena svelata - La Ranger è la classe più agile di Path of Exile 2 . Grazie alla nuova capacità di muoversi mentre si spara e a una serie di abilità di movimento rapido, può spostarsi sul campo di battaglia tenendo a distanza i nemici con una raffica di attacchi con l'arco. Rinvio della beta di Path of Exile 2 - La beta di Path of Exile 2 è stata rinviata alla fine dell'anno. " Se da un lato riusciamo a preparare i contenuti del gioco in tempo, dall'altro abbiamo sottovalutato il tempo necessario per portare il gameplay a uno standard che ci soddisfa. Faremo comunque un'alpha a giugno, ma rimanderemo la beta a una seconda fase dell'anno ", ha dichiarato Jonathan Rogers, Game Director di Path of Exile 2. Path of Exile: Necropolis , nuova espansione di Path of Exile, sarà lanciata il 29 marzo (PDT) per PC, Mac e console. L'espansione Necropolis introduce la Necropolis challenge league, una pletora di modifiche all'endgame, nuove mappe e boss di livello 17, nuove gemme abilità trasfigurate e molto altro ancora!

Sentiero dell'esilio 2

Caratteristiche principali:

Un Action RPG di nuova generazione - Path of Exile 2 è un Action RPG di nuova generazione creato da Grinding Gear Games. Ambientato anni dopo l'originale Path of Exile, permetterà di tornare nell'oscuro mondo di Wraeclast per porre fine alla corruzione che si sta diffondendo.

Tanti nuovi contenuti - Path of Exile 2 dispone di una nuova campagna divisa in sei atti, 100 differenti ambientazioni, 600 mostri e 100 boss.

Classi familiari e nuove – 12 classi personaggio - Path of Exile 2 presenta dodici classi di personaggi, due per ogni combinazione di Forza, Destrezza e Intelligenza. È possibile combinare le abilità di molte classi per creare il proprio personaggio ideale. Ciascuna delle dodici classi di personaggi ha le sue tre specializzazioni Ascendancy, per un totale di 36 classi Ascendancy tra cui scegliere.

Nuovo sistema delle Gemme abilità - Path of Exile 2 presenta 240 Gemme dell'Abilità che conferiscono devastanti abilità attive e 200 Gemme del Supporto che ne modificano il comportamento.

Endgame - Al termine della campagna in sei atti di Path of Exile 2, si accede all'endgame. Ognuna delle oltre 100 mappe dell'endgame ha una propria battaglia contro i boss e dei modificatori che permettono di ottenere versioni rinnovate di molte delle leghe passate di Path of Exile.

Sentiero dell'esilio: Necropoli

Caratteristiche principali: