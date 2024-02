Nuovo trailer dedicato a Princess Peach: Showtime!

PRINCESS PEACH: SHOWTIME!

SI ALZA IL SIPARIO SU QUATTRO NUOVE TRASFORMAZIONI



Le trasformazioni appena rivelate includono Peach Pattinatrice sul Ghiaccio, Peach Ladra Misteriosa, Peach Sirena e Peach Supereroina



Quattro le nuove trasformazioni annunciate oggi per l'imminente Princess Peach: Showtime!, il titolo in uscita il 22 marzo per Nintendo Switch. Ogni trasformazione offrirà a Peach quel particolare tocco teatrale di cui ha bisogno per salvare la situazione – e il gioco – dalla Compagnia dei Mosti. Il trailer di oggi presenta Peach in veste di Pattinatrice sul Ghiaccio, Ladra Misteriosa, Sirena e SupereroinaDai un'occhiata al nuovo video di gameplay Princess Peach: Showtime! – Trasformazioni Atto II (Nintendo Switch) che mostra queste novità in azione:Peach Pattinatrice sul Ghiaccio – Usa il portamento perfetto di Peach per scendere in pista e sconfiggere i nemici sul ghiaccio sottile. Unisciti agli altri ballerini in un'esibizione abbagliante piena di piroette e salti veloci e pattina in tondo per aiutare i tuoi compagni artisti.Peach Ladra Misteriosa – Infiltrati furtivamente e muoviti di soppiatto in questa audace esibizione per sfuggire alla Compagnia dei Mosti. Abbraccia i brividi (e il fascino) dello spionaggio, per poi mettere in scena una fuga plateale.Peach Sirena – Essere sotto il mare non impedirà a Peach di intonare melodie. Usa la sua voce magica per controllare banchi di pesci. Dirigi queste simpatiche creature marine per rivelare percorsi e aiutare a risolvere enigmi.Peach Supereroina – Guarda verso il cielo: è ... Peach Supereroina! Passa da eroina a supereroina e difendi gli abitanti del posto con pugni potenti e forza sovrumana. Vola, lancia oggetti e combatti i nemici in uno spettacolo pieno di azione in cielo e sulla terra.In Princess Peach: Showtime!, Peach si allea con Stella, la guardiana del Teatro Splendente, per salvare l’edificio dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti. Usando il potere Splendore, Peach deve salire sul palco di ogni spettacolo, trasformarsi e affrontare la malvagia troupe di attori di Uva Spina. Nei panni di Peach, i giocatori vestiranno una serie di ruoli da protagonista, tra cui spadaccina, detective, ninja, pasticcera, maestra di kung fu, cowgirl e altro ancora. Ci vorrà molto stile per portare questa commedia al suo trionfale inchino finale.In concomitanza con l'uscita di Princess Peach: Showtime! il 22 marzo, i controller Joy-Con per Nintendo Switch rosa pastello saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store.Quattro nuove trasformazioni sono state rivelate nell'ultimo trailer di Princess Peach: Showtime!: Peach Pattinatrice sul Ghiaccio, Peach Ladra Misteriosa, Peach Sirena e Peach Supereroina. In concomitanza con l'uscita del gioco il 22 marzo, i controller Joy-Con per Nintendo Switch rosa pastello saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store.