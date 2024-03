Primo caso al mondo di trapianto di rene da maiale a uomo: il paziente sta bene e migliora

Varese Ligure (La Spezia), 20 marzo 2024 – Per i cacciatori era ormai solo una questione di tempo: l’ondata di casi di peste suina africana in questi mesi aveva ormai raggiunto il confine spezzino, ... (lanazione)

Scoperto parassita mortale nei cani in California Un verme parassita che colpisce i cani è stato identificato per la prima volta in California, in un territorio vicino al confine con l’Arizona, ... (newsnosh)