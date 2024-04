Movink - primo display interattivo OLED per i professionisti

Wacom presenta Movink, il primo display interattivo OLED ideato e realizzato per i professionisti della creatività e il display interattivo Wacom più sottile e leggero di sempre

Con il lancio di una rivoluzionaria categoria di prodotti, Wacom si proietta in una nuova generazione di tecnologie per display: con Wacom Movink unisce l’arte del disegno al movimento e alla portabilità. Combinando una penna professionale a un luminoso display OLED Full HD da 13,3” Wacom ha progettato un dispositivo ultra-sottile, ultra-leggero, altamente versatile e robusto, senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni, precisione e preferenze software.

Wacom, azienda innovatrice e leader nel campo delle penne e degli inchiostri digitali, annuncia oggi il lancio di Wacom Movink, il primo display interattivo OLED realizzato per soddisfare le esigenze dei professionisti della creatività, gli artisti digitali e gli studenti di design.

Wacom Movink è una categoria di prodotti del tutto nuova, che combina la penna professionale Wacom Pro Pen 3 e un luminoso display OLED Full HD da 13,3” in un dispositivo ultra-sottile, ultra-leggero, altamente versatile e portatile a un prezzo competitivo. Compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, Wacom Movink consente agli utenti di accedere alle proprie suite di software in maniera completa senza dover scendere a compromessi in fatto di prestazioni, precisione e sistema operativo preferito.

Il display interattivo Wacom più leggero e sottile

Wacom Movink è il dispositivo perfetto per i professionisti della creatività che vogliono ampliare la configurazione attuale del proprio studio con una soluzione compatta e portatile per spostarsi in luoghi diversi senza interrompere il lavoro: in studio, negli incontri con i clienti, all’università, a casa e in qualsiasi altro posto, dove le soluzioni all-in-one potrebbero non avere la potenza di elaborazione e i software necessari per i flussi di lavoro professionali.

Con un peso di soli 420 g e uno spessore di soli 4 mm nel punto più sottile, Wacom Movink definisce nuovi standard: è il display interattivo finora più sottile e leggero fra tutti i modelli Wacom e fra molti altri dispositivi all-in-one attualmente disponibili sul mercato. A titolo di confronto, è addirittura del 66% più sottile e del 55% più leggero rispetto al modello Wacom One 13 touch di dimensioni simili. Con il solido vetro Corning Gorilla Glass e il resistente corpo in lega di magnesio, Wacom Movink è un dispositivo robusto che entra facilmente in qualsiasi borsa.

Neri più profondi, contrasti più elevati e colori vivi sullo schermo OLED

Wacom Movink è l’ideale anche per gli studenti e i freelancer che vogliono aggiornare i propri strumenti creativi a un livello professionale, con un display e una penna ad alte prestazioni. Il display OLED Samsung da 13,3” ha una risoluzione Full HD con colore a 10 bit, un rapporto di contrasto di 100.000:1 e un punto di nero perfetto, grazie alle eccezionali qualità della tecnologia OLED. Gli utenti sperimentano neri intensi e profondi, con una precisione cromatica eccezionale, ottimizzata per raggiungere una copertura del 100% DCI-P3 e 95% Adobe RGB, con una differenza Delta E di 2 o meno. Wacom Movink è certificato Pantone® e Pantone® SkinTone™, è calibrato in fabbrica in base agli standard del settore e può memorizzare fino a 2 profili cromatici personalizzati. Per i flussi di lavoro in cui il colore è d’importanza fondamentale, è possibile effettuare anche una calibrazione hardware con Wacom Color Manager.

La migliore esperienza della penna Wacom sullo schermo

La tecnologia OLED non solo migliora l’esperienza visiva, ma anche quella della penna sullo schermo. Grazie alle straordinarie qualità dei display OLED, Wacom Movink raggiunge il tempo di risposta più rapido di qualsiasi penna Wacom, oltre a una maggiore altezza di rilevamento della penna e all’assenza di parallasse visibile. Inoltre, lavorando su un display OLED non si formano increspature né vi sono perdite di luce. Ed è anche più fresco e silenzioso, in quanto non emette calore in eccesso né rumore di ventole.

Wacom Movink include una versione dedicata della penna Wacom Pro Pen 3, appositamente creata per questo dispositivo. La penna sottile garantisce un’esperienza sullo schermo allo stesso livello della più recente linea di Cintiq Pro: con una sensibilità e un rilevamento dell’inclinazione straordinari, garantisce un’ampia gamma di espressioni artistiche, che vanno dalle pennellate più energiche fino ai tratti più delicati. Il design accurato presenta una punta fine e un corpo sottile in carbonio per una maggiore visibilità e un minore ingombro. La penna Wacom Pro Pen 3 fornita con Wacom Movink è un modello esclusivo dotato di accessorio per estrarre le punte e di tre punte di ricambio situate in un portapunte all’interno della penna, così da essere sempre pronte in caso di emergenza.

Per usare componenti personalizzabili della penna Wacom Pro Pen 3 è necessario possedere o acquistare una penna Wacom Pro Pen 3 a parte.

«Wacom Movink è il primo display interattivo OLED del suo genere, ideato per aprire nuove possibilità agli utilizzatori creativi. A un prezzo competitivo, è in grado di aggiornare molte configurazioni esistenti», afferma Koji Yano, Senior Vice President della Wacom Branded Business Unit. «I dati di mercato indicano che un creativo digitale su tre usa più di un dispositivo con penna. Gli utenti cercano quindi sempre più spesso delle soluzioni portatili che forniscano la stessa esperienza delle loro soluzioni desktop o da studio. Con Wacom Movink possiamo offrire loro la soluzione perfetta da portare ovunque senza dover scendere a compromessi in fatto di prestazioni, precisione ed esperienza. Soltanto con la tecnologia all’avanguardia OLED sviluppata e fornita da Samsung è stato possibile ottenere questo tipo di qualità».

«Wacom Movink è il prodotto ideale per i creativi professionisti che vogliono continuare a lavorare al di fuori dello studio», afferma Yong-seok Cho, Head of Marketing for Small and Medium-Sized Display Division di Samsung Display. «Wacom ha stretto una collaborazione con Samsung Display, leader mondiale nella tecnologia OLED, per soddisfare le aspettative dei professionisti con la massima qualità d’immagine. Siamo orgogliosi di far parte di questo viaggio verso l’innovazione OLED».

Maggiore versatilità e compatibilità con la doppia tecnologia della penna Wacom

Wacom Movink è stato appositamente progettato e ottimizzato per la tecnologia della penna Wacom Pro Pen 3. È quindi il primo display interattivo professionale a incorporare la doppia tecnologia della penna Wacom che supporta un’ampia gamma di penne digitali ed è compatibile anche con le precedenti generazioni di penne Wacom Pro Pen, con le penne Wacom UD fornite insieme alla nuova famiglia di Wacom One e con i modelli di partner che operano nel campo della cancelleria digitale, come Staedtler, Lamy, Dr. Grip e altri. Wacom Movink supporta anche tutte le penne digitali di Samsung, per garantire una scelta ancora più ampia e una perfetta transizione fra un dispositivo e l’altro.

Wacom Movink è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS, ChromeOS e Android. Si collega con un unico cavo USB-C e, se i dispositivi supportano un’alimentazione da 15 W o più, non servono ulteriori cavi, adattatori o alimentatori. L’avanzata tecnologia touch consente un input fluido e intuitivo, mentre i due pulsanti touch integrati nella più sottile cornice fra tutti i display interattivi Wacom possono essere associati a scorciatoie e altre funzioni per ridurre il disordine, agevolare il flusso di lavoro e aumentare l’efficienza. Wacom Movink è inoltre pienamente supportato da Wacom Bridge, una soluzione innovativa che migliora sensibilmente il lavoro con le connessioni desktop remote.

Prezzi, accessori e disponibilità

Con un prezzo molto competitivo di 849,90 EUR, Wacom Movink 13 è in vendita sul Wacom eStore e presso rivenditori selezionati per clienti Enterprise ed Education a partire da oggi. Studi di design, reparti artistici, scuole e altri contatti B2B possono rivolgersi agli specialisti Wacom Enterprise per soluzioni a loro dedicate.

Il supporto pieghevole Wacom dotato di leggera ma robusta struttura in alluminio, offre 6 punti di sostegno con una confortevole angolazione di lavoro di 20 gradi ed è facile da riporre, trasportare e usare. L’accessorio è disponibile separatamente; al contrario altri accessori come la custodia Wacom Movink e la custodia Wacom avvolgibile per penne, in cui conservare la Wacom Pro Pen 3, sono tutti inclusi nel pacchetto di accessori. Un convertitore HDMI per Wacom Movink sarà disponibile in un secondo momento.