Ue, Borrell: Guerra non è imminente, inutile terrorizzare gente

Basta consultazioni giuridiche e basta dubbi: Josep Borrell , Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza, presenterà oggi ai Paesi Ue una proposta per utilizzare i ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie sulla Guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Il senatore Usa Lindsey Graham a Kiev: «Arruolate a tutte le età, serve più ... (corriere)

"Tutto verrà deciso questa estate. Questa estate sarà critica. La Russia sta colpendo la posizione degli ucraini ogni giorno, per indebolirle, e quando arriverà la primavera Mosca certamente ... (quotidiano)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - "Non bisogna impaurire la gente inutilmente: lanon è" in Europa. Lo precisa l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. "Non dobbiamo esagerare - continua - lanon è: sento voci dire che la. Grazie a Dio non lo è: crediamo nella pace, sosteniamo l'Ucraina e non siamo parte di questo conflitto. Solamente, dobbiamo sostenere l'Ucraina e prepararci per il futuro, aumentando le nostre capacità militari", afferma. "Quello che è- continua- è la necessità degli ucraini di essere sostenuti non è questione di andare a morire per il Donbass. Il problema è sostenerli perché loro non debbano morire nel Donbass"."Suppongo che i leader sosterranno la mia proposta, fatta insieme alla Commissione", di confiscare gli extraprofitti derivanti dagli asset congelati alla Banca Centrale Russa e che "manderanno la proposta al Consiglio, il quale deve decidere. Conto che i leader dicano ai loro ministri di approvare rapidamente questa proposta, che fornirà ulteriori mezzi alla difesa ucraina". Parlando dellaa Gaza,sottolinea che Israele "ha il diritto di difendersi, non di vendicarsi". "Sosteniamo il diritto di difesa di Israele - continua - ma nello stesso tempo diciamo che deve essere praticato in accordo con il diritto internazionale umanitario. Quindi, perché non guardiamo se accade davvero? Perché non diamo un'occhiata a quello che sta succedendo davvero, per vedere se è in linea con il diritto internazionale? Altrimenti è pura retorica. Quindi, lavoreremo con un rappresentante speciale per i diritti umani: lavorerò con lui per studiare qual è la realtà sul terreno e riferirò ai ministri. Per ora non succede niente all'accordo di associazione Ue-Israele, perché non c'è unanimità. Ma non possiamo chiudere gli occhi, lamentarci e non fare niente", sostiene. La situazione nella Striscia di Gaza è "peggiore che mai". Quello che succede alla popolazione "è inaccettabile e una cosa inaccettabile non deve essere accettata. Quello che succede oggi a Gaza è il fallimento dell'umanità". "Non è una crisi umanitaria - continua - non è un terremoto, non è un'alluvione: sono bombardamenti". "Il solo modo di fermare questa crisi - aggiunge- è permettere l'ingresso di più aiuti a Gaza. Paracadutiamo aiuti, ma c'è un aeroporto a un'ora di auto da dove paracadutiamo gli aiuti. Paracadutiamo aiuti, stiamo costruendo un porto, ma un porto c'è già: il confine è aperto così poco che gli aiuti non entrano a Gaza. I bambini" sono in condizioni tali che "se mangiano, muoiono. Devono assumere farmaci solo per tornare a potersi nutrire. Stanno morendo di fame: spero che il Consiglio mandi un messaggio forte a Israele", conclude.