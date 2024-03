Rivelato il roster di TopSpin 2K25

Il roster riunisce passato, presente e futuro delle icone del tennis

I professionisti degli anni '80, '90, 2000 e di oggi scendono in campo vestiti con una serie di capi d'abbigliamento dei brand più in voga di questo sport.

Oggi 2K ha annunciato il roster ufficiale di TopSpin 2K25 e l'elenco dei brand di abbigliamento che saranno disponibili al lancio del gioco ad aprile 2024.

Oltre alle icone di copertina della Standard Edition e della Grand Slam Edition, solo in digitale, Roger Federer e Serena Williams, e alle star di copertina della Deluxe Edition, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Francis Tiafoe, un cast di campioni del passato e del presente compone un roster di 25 professionisti giocabili al lancio, mentre altri professionisti saranno annunciati dopo il lancio.

I giocatori possono rivivere incontri storici tra leggende come John McEnroe e Andre Agassi, o contrapporre i grandi del passato, come Steffi Graff e Pete Sampras, agli astri nascenti, come Paula Badosa e Matteo Berrettini, per determinare coloro che sono davvero i re e le regine del campo.

Il roster di TopSpin 2K25 al lancio comprende:

• Roger Federer;

• Serena Williams;

• Carlos Alcaraz;

• Iga Swiatek;

• Frances Tiafoe;

• Andre Agassi;

• Andy Murray;

• Belinda Bencic;

• Ben Shelton;

• Caroline Wozniacki;

• Coco Gauff;

• Daniil Medvedev;

• Emma Raducanu;

• John McEnroe;

• Karolina Pliskova;

• Leylah Fernandez;

• Madison Keys;

• Maria Sharapova;

• Matteo Berrettini;

• Naomi Osaka;

• Paula Badosa;

• Pete Sampras;

• Sloane Stephens;

• Steffi Graf;

• Taylor Fritz

• E molti altri

Oltre a un roster ricco di stelle, TopSpin 2K25 presenta una serie di brand di abbigliamento su licenza, offrendo una presentazione fedele delle divise dei professionisti sul campo, oltre a una serie di opzioni di personalizzazione per MyPLAYER. Dai kit completamente bianchi di Wimbledon, agli abiti degli anni '80 e '90 (per non parlare delle acconciature), fino ai costumi colorati dei professionisti di oggi, sarà disponibile un'ampia gamma di opzioni.

I marchi di abbigliamento disponibili in TopSpin 2K25 al momento del lancio includono:

• adidas;

• Asics;

• Babolat;

• Castore;

• Fila;

• Free People Movement;

• Goodr;

• Head;

• Hugo Boss;

• Lacoste;

• Lululemon;

• Market;

• New Balance;

• Nike;

• On;

• Original Penguin;

• Prince;

• Tecnifibre;

• Uniqlo;

• Wilson;

• Yonex;

• E altri a venire.

La Grand Slam Edition sarà disponibile il 23 aprile 2024. La Standard, Deluxe e Cross-Gen Edition di TopSpin 2K25 saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024. Ulteriori informazioni sulle arene di TopSpin 2K25, sul Centre Court Pass e molto altro ancora saranno condivise a breve.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato PEGI 3+.