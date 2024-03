Russia mette in guardia la Francia su invio soldati in Ucraina: Li uccideremo

La Russia mette in guardia la Francia, la Cina preme su Taiwan e altre notizie interessanti

Un generale americano all’Africa Command avverte sul crescente ruolo della Russia in Africa Il capo dell’Africa Command degli Stati Uniti ha lanciato un avvertimento al Congresso sulla crescente ... (newsnosh)

Ucraina: Situazione critica nei villaggi dell’Est Una serie di avanzamenti delle forze russe sta mette ndo alla prova le difese dell’Ucraina, dopo il ritiro dalla città chiave di Avdiivka. La nuova ... (newsnosh)

Potrebbe esserci all?orizzonte un nuovo pacchetto di sanzioni contro alla Russia, varato dall?Unione Europea, ma gli attacchi continuano a non venire sferrati a settori davvero strategici... (ilmessaggero)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Con l'invio dei soldati francesi in Ucraina, a Odessa, Parigi ''vuole provocare la Terza Guerra Mondiale''. Ma le forze armate russe ''non preoccupatevi, li uccideranno tutti''. Lo ha dichiarato il vice presidente della Duma, Piotr Tolstoj, nel corso di una intervista esclusiva con Bfmtv. "L'idea di inviare soldati francesi in Ucraina finirà con le bare coperte dalla bandiera tricolore a Orly", afferma Tolstoj, aggiungendo che ''i francesi devono capirne le conseguenze''.Secondo Tolstoj, in Ucraina ''oggi ci sono 13.000 mercenari di cui 367 francesi. 147 sono già stati uccisi". Il vicepresidente della Duma ha quindi sottolineato che, dopo l'invio di truppe, ''se vengono uccisi 300 o 400 francesi, il vostro presidente sarà nella trappola: dovrà o accelerare la storia, o aumentare la presenza di truppe, o ritirare le truppe". Intanto Sono almeno dieci le persone rimaste ferite, tra cui un bambino, a causa del massiccio attacco missilistico lanciato dalle forze armate russe su Kiev, in Ucraina. Lo scrive il Kyiv Independent riferendo dell'attacco che ha colpito questa mattina la capitale ucraina. Due le persone ricoverate in ospedale, tra cui un bambino.