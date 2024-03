Il caricabatterie da parete rapido Gravastar Alpha65 è un device GaN da 65 W che offre una ricarica rapida e efficiente per una varietà di dispositivi. È compatibile con laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi USB-C/A. Il caricabatterie Gravastar Alpha65 è rivolto a chiunque cerchi un caricabatterie potente, versatile e sicuro. È ideale per chi viaggia spesso o per chi ha bisogno di un caricabatterie portatile per l'uso quotidiano e di bella presenza.

Design e Caratteristiche

Il caricabatterie è, leggero, con un design compatto, elegante e moderno. Facile da trasportare ha una finitura in plastica color arancione e un formfactor da Robot. Il caricabatterie è dotato di tre porte: due porte USB-C e una porta USB-A. Le portesupportano la ricarica rapida, mentre la porta USB-A supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0.Il caricabatterie è piccolo e, e questo lo rende facile da trasportare e ideale per l'uso in viaggio.

Il caricabatterie Gravastar Alpha65 è dotato di diverse caratteristiche avanzate, tra cui:

Potenza di uscita: 65 W

Porte: 2 porte USB-C, 1 porta USB-A

Compatibilità: laptop, smartphone, tablet, altri dispositivi USB-C

Ricarica rapida: Power Delivery (USB-C), Quick Charge 3.0 (USB-A)

Sicurezza: protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento, cortocircuito

Piedini: in gomma antiscivolo

Indicatore: LED di stato

Prestazioni

Il caricabatterie è in grado di caricare i dispositivi rapidamente e in modo efficiente. I caricabatteriesono più efficienti e compatti dei caricabatterie tradizionali in silicio. Sono in grado di erogare la stessa potenza con dimensioni inferiori e con un minor consumo di. In alcuni test di efficienza energetica il caricabatterie Gravastar Alpha65 ha reggiunto una capacità del 93%, mentre un caricabatterie tradizionale inha avuto un'efficienza dell'87%. Il caricabatteriegenera poco calore durante la ricarica, e la temperatura del caricabatterie non supera mai i 45°C.

Ecco alcuni dei risultati dei test:

MacBook Pro 13": da 0% a 100% in 2 ore

iPhone 13 Pro Max: da 0% a 50% in 30 minuti

Samsung Galaxy S22 Ultra: da 0% a 50% in 35 minuti

iPad Pro 11": da 0% a 80% in 1 ora e 30 minuti

Nintendo Switch: da 0% a 100% in 2 ore e 30 minuti

Sicurezza

Il caricabatterie è dotato di diverse funzioni di sicurezza, tra cui protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Ilè stato sottoposto a diversi test dida parte di laboratori indipendenti. Questi test hanno confermato che il caricabatterie è sicuro da usare.

Il caricabatterie Gravastar Alpha65 è certificato da diverse organizzazioni di sicurezza, tra cui:

UL: Underwriters Laboratories è un'organizzazione di sicurezza globale che testa e certifica prodotti per la sicurezza.

FCC: La Federal Communications Commission è un'agenzia governativa degli Stati Uniti che regola le comunicazioni elettroniche.

CE: La Conformité Européenne è una marcatura di conformità che indica che un prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali dell'Unione Europea.

Uso Quotidiano

Il caricabatterieè in grado di caricare rapidamente qualsiasi dispositovo dotato di connettori USB-C/A. Il tempo di ricarica è molto veloce, soprattutto per un caricabatterie così piccolo e leggero. Questo lo rende facile da, perfetto per chispesso o per chi ha bisogno di un caricabatterie portatile per l'uso quotidiano.

Conclusione

Ilè un'ottima scelta per chi cerca un caricabatterie potente e versatile. È in grado di caricare rapidamente una varietà di dispositivi ed è dotato di diverse funzioni di. Il prezzo è un po' alto, ma la qualità e ledel caricabatterie lo rendono un buon investimento.

Oggi 20 marzo potete acquistare GravaStar Alpha65 sul sito ufficiale a 47,96 dollari!

Voto 9/10

Ricarica rapida e efficiente

Compatto e leggero

Tre porte

Diverse funzioni di sicurezza