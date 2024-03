Fiorello su fuorionda Tg2 dopo duetto con la figlia: Con Giacovazzo ci siamo chiariti

Fiorello e il fuorionda del Tg2 sulla figlia. Lo showman assolve il giornalista Giacovazzo: «Queste cose scapp

(Adnkronos mercoledì 20 marzo 2024) -ha seppellito tra le risate l'incidente diplomatico creatosi ieri con ildel giornalista del Tg2, finito su migliaia di siti e oggetto oggi di diversi articoli sui quotidiani, sul duetto dello showman con la figlia in occasione della festa del papà.sul quale la Rai ha aperto un procedimento disciplinare.Lo showman,aver nicchiato per un po' di fronte all'insistenza di Biggio che gli chiedeva di affrontare l'argomento nella rassegna stampa di 'Viva Rai2', ha 'ceduto' ed ha detto: "Ieri come sapete è successo veramente un casino".legge il titolo del sito del 'Corriere': "Ildel giornalista del Tg2 sul video dicon la figlia: 'Ora questa avrà 12 trasmissioni'... Il giornalista è Piergiorgio (Giacovazzo, ndr.) che saluto", ha aggiunto. Che subitoha ammesso: "Premetto che se venissero fuori i miei, altro che provvedimento disciplinare: mi arresterebbero. Verrebbero o le guardie svizzere dal Vaticano, direttamente con le alabarde, oppure potrebbero venire i corazzieri o proprio la polizia. I fuori onda scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini", ha sottolineato. "Non c'è bisogno - ha proseguito - di interventi di nessuno. Poi lui non aveva detto niente di male: aveva detto 'questa'. Mia figlia all'anagrafe si chiamaAngelica Questa. Piergiorgio lo sapeva", ha detto tra le risate del Glass. "Io mi sono preoccupato solo quando lui ha detto: avrà 12 trasmissioni. Perché se disgraziatamente danno Sanremo ad Angelica, poi io ci devo andare. Metti che le danno Sanremo insieme a Morgan, a me tocca andare ospite. Puoi dire di no a tua figlia?", ha scherzato, prima di concludere: "Finito tutto. Io e Piergiorgio ci siamo chiariti. Icapitano. Tutto è bene quel che finisce bene. Finiamola co' 'sti provvedimenti. Uno nei fuori onda può dire quello che vuole. Viva la libertà d'espressione, nel bene e nel male", ha conclusoche poi ha dato un saggio di quello che può accadere neilancia poi il successivo momento dedicato al suo Batman. Lo schermo di 'VivaRai2' va al nero ma si sentedire a microfono accesso,appunto: "Aho' ma che due cojon... l'hai sentita 'sta cosa del figlio di Amadeus? Gli vogliono dare la direzione del Tg2... Non è giusto, solo perché è il figlio di Amadeus". E ancora: "Sai che la Nove mi vuole, io ci vado. Ma poi ad Angelica pure che non le danno 12 programmi ma gliene danno 8... ma io ci vado". Risate. Sipario.