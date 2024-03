Mafia, Dalla Chiesa: "Università è luogo decisivo per combatterla"

(Adnkronos lunedì 18 marzo 2024) - “Le università sono il luogo decisivo per combattere laperché da qui nascono le future professioni. Qui si formano i futuri Magistrati, i futuri giornalisti e i futuri amministratori e quindi sono molto contento perché non è una cosa comune”. Così il presidente della Società scientifica italiana di studi su mafie e anti, Nando, a margine dell’evento ‘Roma Tre contro le mafie’ tenutosi presso l’Aula Magna del Rettorato dell’ateneo romano. “Quella del 21 marzo è una grande giornata nazionale per decisione del Parlamento e dal punto di vista simbolico”, ha concluso.