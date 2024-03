Milano, scuola chiude per festa di fine Ramadan. Salvini: Inaccettabile, contro i nostri valori

Pioltello, scuola decide di chiudere per la fine del Ramadan: le motivazioni della scelta. E la Lega attacca

(Adnkronos domenica 17 marzo 2024) -"Mentre qualcuno vuole rimuovere i simboli cattolici, come i crocifissi nelle aule, per paura di 'offendere', in provincia diuna preside decide dire laper la fine del Ramadan. Una scelta inaccettabile, contro i valori, l'identità e le tradizioni del nostro Paese. Non è questo il 'modello' di Italia ed Europa che vogliamo". Così in un post su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini si scaglia contro la decisione dell'istituto comprensivo 'Iqbal Masih' di Pioltello, nel Milanese, che nel calendario scolastico ha previsto la chiusura dellain occasione della festa di fine Ramadan ad aprile.Nell'istituto di Pioltello, intitolato al bambino pakistano ucciso a 13 annie diventato simbolo della lotta al lavoro minorile, molti studenti sono di religione islamica. Da qui la scelta della