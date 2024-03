Morta a 10 anni per intervento a orecchio: accuse prescritte per imputati

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato la prescrizione per i due anestesisti, Pierfrancesco Dauri e Federico Santilli, precedentemente condannati in primo grado per omicidio colposo in seguito alla morte di Giovanna Fatello. La bambina di 10 anni è deceduta nel 2014 durante un intervento chirurgico all'orecchio presso la clinica Villa Mafalda. Nonostante la condanna iniziale a due anni di reclusione, con pena sospesa e l'obbligo di versare una provvisionale di 550mila euro ai familiari della vittima, la decisione della Corte si basa sulla prescrizione dei termini legali. Questa sentenza segue la richiesta di prescrizione avanzata dal sostituto procuratore generale nell'udienza dell'anno precedente. L'avvocato di parte civile, Gianluca, ha commentato che, nonostante la sentenza riconosca la responsabilità penale degli anestesisti, la prescrizione è stata dichiarata per il decorso massimo dei termini legali.