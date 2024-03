Arrestato a Milano 23enne per stupro fuori discoteca

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia milanese, accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni, avvenuta all'esterno di una nota discoteca della città nel maggio 2023. La vittima, una giovane italiana appena maggiorenne, aveva trascorso la serata in discoteca con le amiche, dove ha incontrato l'uomo. Approfittando delle condizioni psicofisiche alterate della ragazza, dovute all'assunzione di alcol, l'indagato l'ha portata fuori dal locale, caricandola sulla propria auto. Successivamente, si è appartato in un parcheggio dove ha costretto la giovane a subire atti sessuali, per poi abbandonarla in stato confusionale su una panchina all'esterno della discoteca.

Le indagini, condotte attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza e accertamenti biologici, hanno permesso di identificare l'uomo, già segnalato in precedenza per atti osceni. Il 23enne, rintracciato nella propria abitazione, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.