MARCELL JACOBS ANNUNCIA LA DATA DEL DEBUTTO 2023

Marcell Jacobs definisce oggi i programmi per la stagione 2023 ormai alle porte. Il bi- campione olimpico in un’intervista rilasciata ala Gazzetta dello Sport. L’uomo più veloce del mondo ha voluto fissare le date sul calendario del prossimo anno anticipando quelle che saranno le prime uscite in pista:

Esordirò il 4 febbraio a Lodz, in Polonia, o a Val de Reuil, in Francia; poi, prima degli Europei indoor di Istanbul, ci saranno altri due o tre meeting compresi gli Assoluti di Ancona, non vedo l’ora.

Tanta carica quindi in Jacobs che recentemente aveva trovato anche le parole di elogio dell'eterno Usain Bolt e che ha anche svelato di voler cambiare le proprie abitudini di allenamento

