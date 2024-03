PUNTA AL TOP: TopSpin 2K25 disponibile dal 26 aprile

Pre-ordina ora la rinascita dell'amato franchise di tennis

2K ha annunciato oggi, in occasione del BNP Paribas Open 2024 di Indian Wells, che TopSpin 2K25, il revival dell'amata serie di videogiochi di simulazione di tennis, è ora disponibile per il pre-ordine su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. TopSpin 2K25 presenta le leggende del tennis Roger Federer e Serena Williams sulla copertina della Standard Edition e della Grand Slam® Edition, disponibile solo in formato digitale, mentre le star del momento Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Francis Tiafoe sono presenti sulla copertina della Deluxe Edition. Con un roster di oltre 24 professionisti giocabili, il centro di allenamento TopSpin Academy doppiato dalla leggenda del tennis John McEnroe, modalità competitive per giocatore singolo e multigiocatore, tutti e quattro gli storici tornei del Grande Slam e molto altro ancora, TopSpin 2K25 farà scendere sul campo virtuale tutti gli appassionati di tennis e i giocatori sportivi. PUNTA AL TOP!

L'uscita di TopSpin 2K25 Standard Edition è prevista in tutto il mondo per venerdì 26 aprile 2024, con accesso anticipato a partire da martedì 23 aprile per la Deluxe Edition e la Grand Slam Edition.

"Sono passati diversi anni dall'ultima edizione di TopSpin e siamo orgogliosi di presentare TopSpin 2K25 mentre la popolarità del tennis è al suo apice", ha dichiarato Remi Ercolani, Gaming Director di Hangar 13. "TopSpin 2K25 cattura lo spirito e la cultura del tennis, offrendo una profonda personalizzazione e un gameplay migliorato. Io e il team siamo orgogliosi di condividere TopSpin 2K25 con il mondo e non vediamo l'ora di vedere i giocatori divertirsi con questo gioco".

TopSpin 2K25 presenta una serie di innovazioni, dal World Tour alle partite di esibizione, oltre ad altri elementi caratteristici di questo sport:

? Vincete il GRAND SLAM della carriera: Viaggiate in tutto il mondo come professionisti emergenti, affrontate i più grandi nomi del tennis e scendete in campo a Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open per diventare campioni del Grande Slam in MyCAREER;

? Gareggiate in luoghi iconici: Visitate alcuni dei campi più vibranti del circuito tennistico in TopSpin 2K25. Con 48 campi unici, di cui 15 reali, dai quattro tornei del Grande Slam alle arene internazionali più grandi come Indian Wells e altro ancora. Le sedi all'aperto offrono anche la possibilità di giocare in tre diversi momenti della giornata;

? Impersonate leggende del tennis e stelle nascenti: Vestite i panni delle leggende del tennis Roger Federer e Serena Williams, oppure giocate con Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Andre Agassi e tanti altri. Scegliete tra oltre 24 professionisti giocabili e scatenate la loro potenza e la loro abile finezza contro altri giocatori in locale o online;

? Dominate il campo online: Mettete alla prova il vostro MyPLAYER e dimostrate la vostra abilità tennistica nel World Tour o nel 2K Tour come professionista giocabile, e sfidate i giocatori di tutto il mondo con il supporto cross-play;

? Allenatevi con John McEnroe: Dai servizi di potenza agli splendidi drop-shot, imparate a giocare come una leggenda con John McEnroe nella TopSpin Academy, a padroneggiare i comandi

avanzati mentre procedete con una serie di esercitazioni e sfide per affinare le vostre abilità e ottenere un vantaggio su ogni superficie;

? Colonna sonora 2K: Come tutti i giochi sportivi 2K, TopSpin 2K25 è dotato di una colonna sonora stellare. Gli appassionati di musica rock e dance noteranno che il trailer si apre con il debutto esclusivo del remix di Dillon Francis di "Heartbreak Feels So Good" dei Fall Out Boy. "Heartbreak Feels So Good" (Dillon Francis Remix) sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme venerdì 15 marzo. Il brano apparirà anche nella colonna sonora del gioco, oltre ad altri brani che verranno annunciati prossimamente.

? Personalizza il tuo MyPLAYER: crea un MyPLAYER adatto al tuo stile di gioco e definisci il tuo look in campo! Grazie a un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, puoi perfezionare i tuoi attributi e guadagnare nuovi allenatori, accessori e attrezzature delle principali marche di tennis.

Pre-ordinando TopSpin 2K25 Standard Edition o Standard Cross-Gen Edition riceverete il Pacchetto Sotto i riflettori, con i completi alternativi di Serena Williams e Roger Federer, il Wilson Nightfall Bundle e il Night-Time Majors. Il pacchetto Sotto i riflettori è incluso anche nelle Edizioni Deluxe e Grand Slam.

TopSpin 2K25 Edizioni

TopSpin 2K25 presenta quattro edizioni del gioco: Standard Edition, Standard Cross-Gen Edition, Deluxe Edition e Grand Slam® Edition:

? La Standard Edition sarà disponibile su piattaforme di precedente generazione (console PS4, Xbox One), PC e console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X|S);

? La Standard Cross-Gen Digital Edition sarà disponibile per le console PlayStation e Xbox. La Standard Cross-Gen Digital Edition include la Standard Edition su piattaforme di generazione precedente e attuale della stessa famiglia di console e con lo stesso account PlayStation o Xbox;

? La Deluxe Edition sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. La Deluxe Edition include la Standard Edition (con diritto alla doppia generazione per console), il pacchetto Sotto i riflettori, il Pacchetto New Wave con outfit alternativi per Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Francis Tiafoe, oltre a una collezione di abbigliamento aggiuntivo, e il Pacchetto Prime armi con un MyPlayer Boost e 1700 VC. La Deluxe Edition è inoltre dotata di accesso anticipato, il che significa che sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2024 - tre giorni prima della Standard e Cross

Gen Edition!*;

? La Grand Slam Edition sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre alla Standard Edition (con diritto alla doppia generazione per console) e a tutti i contenuti bonus inclusi nella Deluxe Edition, la Grand Slam® Edition include il Grand Slam Champions Pack, che contiene una speciale racchetta da campionato e un servizio da campione, nonché l'All Access Pass, che comprende sei Stagioni Premium Centre Court Pass post-lancio e otto oggetti cosmetici bonus. Ulteriori informazioni sui contenuti e sul piano di rilascio del Centre Court Pass e del Premium Centre Court Pass saranno rivelate a breve. La Grand Slam Edition è inoltre dotata di accesso anticipato, il che significa che sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2024 - tre giorni prima delle edizioni Standard e Standard Cross-Gen!

Sviluppato da Hangar 13,

TopSpin 2K25

è classificato PEGI 3+.