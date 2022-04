Dune: Spice Wars disponibile in Early Access dal 26 aprile

Funcom e Shiro Games sono lieti di annunciare che il prossimo 26 aprile Dune: Spice Wars entrerà in Early Access. Per la prima volta in oltre vent’anni, i giocatori potranno godersi un titolo dedicato a Dune con Dune: Spice Wars, che ha scalato le wishlist di Steam sin dal suo annuncio ai The Game Awards 2021 di dicembre.

Questa unione tra strategia in tempo reale ed elementi 4X, basata sul capolavoro fantascientifico di Frank Herbert, Dune, mette quattro fazioni una contro l'altra sul pianeta desertico di Arrakis, l'unica fonte della risorsa più preziosa dell'universo: la spezia.

Insieme al rilascio in Early Access, ecco anche l'annuncio della quarta fazione giocabile: i Fremen. Con una maggiore capacità di muoversi e resistere nel deserto, meno possibilità di attirare i colossali vermi della sabbia e una migliore capacità di allearsi con i Sietch nascosti (insediamenti nativi neutrali), i Fremen sono nella posizione ideale per espandere il proprio potere e controllare il pianeta.

"Con così tanti grandi fan di Dune nello studio, l'eccitazione che vedo ogni giorno nel lavorare su questo universo è davvero incredibile, e speriamo che tutta la nostra passione si rifletta nel gioco finale", dice Sebastien Vidal, CEO di Shiro Games. "Grazie alla nostra profonda ammirazione per il materiale originale e a tutto il know-how che abbiamo raccolto realizzando Northgard, siamo davvero impazienti di mettere questo titolo nelle mani di tutti i giocatori del mondo".

Bilancia il potere militare, l'infiltrazione, l'influenza politica e la produzione di risorse come Atreides, Harkonnen, Contrabbandiere o Fremen, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. Esplora il deserto, espanditi e prendi il controllo: La spezia deve continuare a essere estratta.

Oltre alla pubblicazione di Dune: Spice Wars, Funcom sta lavorando a un gioco multiplayer survival open world ambientato anch’esso nell’universo di Dune. La compagnia detiene infatti i diritti in esclusiva per lo sviluppo e la pubblicazione di videogiochi PC e console di Dune.

Altre News per: dunespicewarsdisponibileearlyaccessaprile