Crisi Economica famiglie Italiane: 10% in difficoltà Secondo Altroconsumo

L'indagine annuale di Altroconsumo, denominata Termometro Altroconsumo 2023, ha rivelato che il 10% delle famiglie italiane si trova in gravi difficoltà economiche, con difficoltà a coprire le spese quotidiane in tutti gli ambiti analizzati. Questo dato rimane stabile rispetto al 9% del 2022, ma rappresenta il peggior risultato da quando viene condotta l'indagine. Solo il 27% delle famiglie ha dichiarato di non aver avuto problemi economici.

L'indice che misura la capacità delle famiglie di affrontare le spese quotidiane mostra una stabilizzazione, seppur a livelli negativi, senza segni di ripresa nel 2023. Le aspettative per il 2024 non sono ottimistiche: il 32% degli intervistati prevede maggiori difficoltà economiche, il 50% si aspetta una situazione invariata e solo il 19% spera in un miglioramento.

Nel confronto europeo, l'Italia si posiziona su livelli simili alla Spagna, con un valore dell'indice di 46,0, mentre le famiglie belghe sono in testa con 53,5 e quelle portoghesi in coda con 43,4.

L'Inps ha rilevato che a gennaio 2024 l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato erogato a 5,9 milioni di famiglie. Questo sostegno finanziario è parte di una serie di misure che il governo ha messo in atto per aiutare le famiglie, tra cui bonus e detrazioni.

Per affrontare le difficoltà economiche, alcuni consigli includono la raccolta di buoni spesa, l'uso moderato dell'auto, la compilazione di un bilancio familiare e l'acquisto di prodotti direttamente dalle aziende agricole. Inoltre, è importante coinvolgere tutti i membri della famiglia nella gestione della crisi economica, creando un ambiente positivo e condividendo le responsabilità.