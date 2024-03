Aurelio De Laurentiis furibondo al telefono dopo la scenata in diretta su Sky

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato protagonista di un acceso confronto con i media di Sky Italia prima della partita di Champions League contro il Barcellona. Le telecamere di El Chiringuito hanno ripreso De Laurentiis mentre interrompeva bruscamente un'intervista del calciatore Matteo Politano con Sky, trascinandolo via e entrando in conflitto con il reporter. Questo episodio ha suscitato numerose polemiche riguardo al comportamento del presidente del club partenopeo.

L'incidente è avvenuto durante un'intervista pre-partita di Champions League, quando De Laurentiis ha interrotto l'intervista di Politano, evidenziando il suo disappunto per la situazione. Successivamente, è stato visto furioso al telefono, ripetendo la frase Mi hai rotto i c... due volte, in un evidente stato di frustrazione. Questo episodio ha portato a speculazioni su una possibile rottura tra De Laurentiis e l'emittente satellitare Sky.

Il comportamento di De Laurentiis ha scatenato una serie di reazioni sia all'interno che all'esterno del mondo del calcio, con discussioni che si sono estese ai social media e ad altre piattaforme di notizie. La situazione ha messo in luce le tensioni esistenti tra il presidente del Napoli e i media, con potenziali ripercussioni sulla relazione tra il club e l'emittente.