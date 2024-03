Previsioni Meteo Italia: Piogge e Maltempo fino al 14 Marzo, poi arriva la Primavera

Le previsioni meteo per l'Italia fino al 14 marzo 2024 indicano condizioni di pioggia, vento di burrasca e freddo, seguite da un miglioramento del tempo con il ritorno del sereno e l'avvicinarsi della primavera. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, la perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi sta per esaurirsi, influenzando negativamente il tempo sulle regioni centro-meridionali con precipitazioni meno organizzate, localmente temporalesche, alternate a schiarite. Un anticiclone africano avanzerà verso l'Italia, portando venti di Maestrale che allontaneranno il fronte instabile.

Da mercoledì, quasi tutta l'Italia sarà avvolta da una tiepida coperta primaverile, con temperature in rialzo, raggiungendo i 16-18°C su gran parte delle città e oltre i 20°C sulle Isole Maggiori, in particolare in Sicilia. Tuttavia, il maggior rasserenamento del cielo causerà un abbassamento dei valori notturni, con temperature che misureranno circa 3-5°C poco prima dell’alba sulle pianure del Nord.

Per martedì 12 marzo, le previsioni indicano tempo soleggiato e clima mite al nord, con locali nebbie al mattino. Al centro, si prevedono condizioni di bel tempo prevalente, mentre al sud il tempo sarà instabile con rovesci a carattere sparso. Mercoledì 13 marzo vedrà sole e clima primaverile al nord, tempo soleggiato al centro, e bel tempo su tutte le regioni del sud.

Un'allerta meteo gialla è stata emessa per il 12 marzo per rischio idraulico e idrogeologico in alcune regioni, tra cui Abruzzo e Calabria. Le tendenze meteo per la primavera 2024 indicano possibili anomalie positive di temperatura su buona parte del vecchio continente, con precipitazioni che potrebbero risultare sopra la media, soprattutto sui settori occidentali dell'Europa.

Dopo un breve periodo di maltempo, l'Italia si appresta a vivere un anticipo di primavera con temperature in aumento e condizioni meteorologiche generalmente più stabili e soleggiate.